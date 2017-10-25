DAP Yapı İzmir hedeflerini açıkladı

25 Ekim 2017

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren DAP Yapı, 25-26 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu’nun stratejik partneri oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou’nun onur konukları olarak katılım sağladığı Ege Ekonomik Forumunda DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da bir konuşma gerçekleştirdi.

İzmir’de bir haftada üçüncü etkinliğe imza attıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

“DAP Yapı olarak İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir’e yaptık. DAP İzmir projesiyle sektörde ses getiren bir projeye imza attık ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Satış ofisinde gerçekleştirdiğimiz Ebru Gündeş konseriyle de İzmirlilerin büyük takdirini aldık. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak görüyorum. Bugün dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. İzmir ve İstanbul’un, dünyadaki gerçek rakipleri, New York, Paris ve Londra gibi marka şehirlerdir. İzmir’in bu marka şehirler arasında yer alabilmesi için en büyük ihtiyacı ve önceliği ise çağdaş şehirleşmedir.

DAP Yapı olarak Ege Bölgesine ve özellikle İzmir’e güveniyoruz. İzmir’de tek proje ile kalmayacağız ve arazi geliştirmeye, bölgede yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

"Daha yolun başındayız"

İzmir’de yapılacak daha çok iş olduğu ifade eden Yılmaz, “Ülkemizi dünyada layık olduğu noktaya ancak ve ancak daha fazla üreterek aşılayabiliriz. Eskiden bir çalışıyorsak, artık beş çalışmak zorundayız. DAP Yapı olarak biz de ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve güzel İzmir’imiz için üretmeyi, yatırım yapmayı, istihdam sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.