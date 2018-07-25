DAP'tan 5 yılda 13 milyar TL yatırım hedefi

25 Temmuz 2018

DAP Yapı’yı da bünyesinde barındıran DAP Holding, Türkiye’ye duyduğu güveni perçinlemek adına dev yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. En son Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan DAP Holding, bu projeleri için de çalışmalara başladı.

Ayrıca İstanbul ve İzmir’de 700 bin metrekarenin üzerinde arsa geliştiren DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Güçlü finansman yapımız sayesinde Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

Emlak Konut GYO’dan son dönemde İstMarina, Validebağ gibi dev proje ihaleleri alıp, İstMarina’yı bitirip teslim ettiklerine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Validebağ’ın 2019’da teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdi de Nişantaşı ve Çekmeköy’de benzersiz projelere imza atıp erkenden teslim etmeyi hedefliyoruz. Amacımız daha da güvenli, etkili bir gayrimenkul sektörüne öncülük etmek. Bunun için de sektöre belli kriterlerin getirilmesi şart. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısının 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli” diye konuştu.

Murat Kurum sektör için büyük şans

Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Murat Kurum’un getirilmesiyle ilgili de yorumda bulunan Ziya Yılmaz, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, sektörün içinden gelmiş, son derece enerjik bir isim. Konusuna son derece hakim, yetkin ve genç biri. Uzun yıllardır sektörün içinde olmanın avantajı var. Açıkçası, yeni bakanımızın Sayın Murat Kurum olması çevre ve şehircilik alanındaki tüm kesimlere büyük moral oldu, Allah utandırmasın” yorumunda bulundu.

DAP olarak bu anlamda iş bitirme becerileri, erken teslimleri ve stratejik projeleri ile sektöre örnek olduklarına vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Sadece son iki yılda 4.600’ün üzerinde teslimat gerçekleştirdik. Bu en az inşaat süreci kadar kıymetli, özenli bir konu. Yeterlilikten kastımız aslında bu. İlgili yeterlilikler oluştuğunda tüketicide de bazı yetersiz inşaat şirketleri yüzünden algı karışıklığı oluşmamış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Beş yılda 13 milyar liralık yatırım yapacağız

2017 yılında satış rekorları kırarak 1.1 milyar TL ciro elde eden DAP Holding, 2018 yılını arazi geliştirme yılı olarak ilan etmişti. İstanbul ve İzmir’de devam eden yatırımlara ek olarak, yaklaşık 2,9 TL değerindeki Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini kazanarak bu hedef doğrultusunda adım attıklarına vurgu yapan Yılmaz, “Sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla gelecek 5 yılda toplam 13 milyar TL’lik bir yatırıma imza atarak ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu üzere gelecekte de ülkemizin ve ekonomimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hababam Sınıfı’na komşu: Validebağ Konakları

İstanbul ve İzmir’de geliştirdiği arsaların büyüklüğünün 700 bin metrekareye ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, “1.611 konut, ofis ve ticari alandan oluşan İstMarina’da teslimatlar neredeyse bitti.

Geçen yıl İzmir projesine başladık. Ayrıca İzmir Mavişehir ve Çeşme'de de projeler geliştiriyoruz. İstanbul’da Beykoz, Pendik, Maslak ve Ünalan Mahallesi’nde de çalışmalarımız devam ediyor.

Hababam Sınıfı’nın sıcaklığı, Validebağ korusunun huzuru

Ertem Eğilmez’in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı’na ev sahipliği yapan ve şu an da Hababam Sınıfı Müzesi olarak kullanılan Validebağ Korusu’nun içindeki binaya komşu durumdaki Validebağ Konakları ve Teras Kule’nin inşaatı da büyük bir hızla sürüyor” dedi. Yatay mimarinin en özel şekilde uygulandığı Validebağ Konakları 5’er katlı toplam 319 konak ve 47 mağazadan oluşuyor.

2 -3 yıl içinde yurtdışına açılırız

Dap Holding’in gelecek vizyonu hakkında da bilgi veren Ziya Yılmaz, “5 yıl sonra en az 10 bin çalışanı olan bir marka olmayı hedefliyoruz, en az 2-3 ülkede proje geliştirmeyi odağımıza aldık. Şu anda yurt dışında incelemelerimiz sürüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde, proje geliştirmek istiyoruz. 2-3 yıl içinde markamızı yurt dışında taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dap İzmir’de satış zorluğu yaşamadık

DAP Yapı olarak, 211 metrekareye kadar geniş dairelerin yer aldığı, 1+0’dan 3+1’e kadar alternatif dairelerin bulunduğu DAP İzmir’in yüzde 75’inin satışını tamamladıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Şimdi İzmir’de üç yeni projeye daha hazırlanıyoruz. Çeşme’de özellikle denize sıfır önemli bir arazide benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Nişantaşı’nda 7 dönüm park yapacağız

Emlak Konut GYO’nun gerçekleştirdiği Nişantaşı ihalesine en yüksek teklifi Dap Holding olarak verdiklerini belirten Ziya Yılmaz, “İstanbul’un merkezindeki arazide ticaret ve konut alanları ile park alanları yer alacak. 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Bugünün değil, 50 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Çekmeköy’ün büyüklüğü 155 bin dönüm

Nişantaşı ile aynı hafta ihalesi gerçekleşen ve yine Dap Holding’in kazandığı Çekmeköy arazisi hakkında da bilgi veren Ziya yılmaz, “Toplam arsa alanı 155 bin 56 metrekare. Karma konseptte proje geliştirecek Çekmeköy’de ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak” bilgisini verdi.

250 milyon euroluk İstMarina’da yaşam başladı

Kartal sahilde, denize sıfır konumuyla 250 milyon euro yatırımla gerçekleşen İstMarina AVM’nin açılışını bu yılın mart ayı itibarıyla gerçekleştirdiklerini de aktaran Ziya Yılmaz, “İstMarina AVM 4’üncü nesil olarak tanımlanan, açık alanların da bulunduğu bir alışveriş merkezi. Kısa sürede İstanbulluların yeni buluşma noktası haline geldi. Yaklaşık 200 ticari ünite ile hizmet veren İstMarina, Dünyanın En İyi Karma Yaşam Projesi Ödülünü aldı. Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında yer alıyor ve değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. Türkiye’nin içinden hızlı tren geçen ilk alışveriş ve yaşam merkezi. Aynı zamanda gurme restoranları ve dünyaca markaları içinde” diye konuştu.