Dardanel, İSO 500 Listesi'nde 162 sıra yükseldi
Dardanel, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve 2023 yılını baz alan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında 162 sıra birden yükselerek listenin 381. sırasına yerleşti. 40. yılını kutlayan markanın bu başarısına katkı sağlayan unsurlar arasında ise AR-GE yatırımları ve inovasyon kültürü ön plana çıkıyor.
1984 yılından bu yana faaliyetlerini büyüterek sürdüren ve uluslararası coğrafyasını her sene genişleterek global bir şirket haline dönüşen Dardanel, 40. yaşını büyük bir başarıya imza atarak kutluyor. İSO'nun hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine adını büyük harflerle yazdıran şirket, listede 162 sıra birden yükselmesiyle dikkat çekiyor.
3.500 çalışanımızla 40. yılda ilerlemeye devam
Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, markanın kazandığı başarıya yönelik şu sözleri söylüyor:
“Yenilikçi ürün geliştirme kabiliyeti, çevik yapısı, güçlü yatırım alt yapısı, geniş ürün portföyü, Çanakkale, İstanbul ve Yunanistan’daki fabrika yatırımları ile bugün uluslararası bir şirket konumundayız. Kurulduğumuz günden bu yana hiç kaybetmediğimiz girişimcilik ruhumuz ve Dardanel’in en güçlü kasları haline dönüştürdüğümüz AR-GE ve inovasyon kültürümüz sayesinde 3.500 çalışanımızla birlikte 40. yılımızda ilerlemeye devam ediyoruz.”