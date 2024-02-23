Dardanel'den Dubai'de yeni işbirlikleri

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Dardanel olarak sürdürülebilir pazarlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yarım asra yaklaşan tarihimizde 8 kategoride onlarca marka ve ürün çeşidimizle yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteriyoruz. Yatırımlarımız, yenilikçi ve inovatif ürün çeşitliliğini önceleyen yönetim anlayışımız, uluslararası alanda kurduğumuz işbirliklerinin sürdürülebilirliğine verdiğimiz önem Dardanel olarak her sene ihracat coğrafyamızın ve uluslararası tedarikçilerimizin genişlemesinde en önemli faktörler oldu.” diye konuştu.

Yunanistan'daki markası Körfez'de yer alacak

Dünya genelinde sağlıklı ve yenilikçi gıda ürünlerine talebin artarak devam ettiğini ifade eden Önen, “Sektör tüketim ihtiyacı ve potansiyeline göre sürekli bir değişim içinde. Uluslararası kriterlerde üretilmiş gıdaya olan talep sağlıklı deniz ürünlerine olan ihtiyacında artmasına sebep oluyor. Biz de sektörümüzdeki gelişmeleri, dünya tüketim alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin devamı ve talepleri karşılamak için uluslararası alanda işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Dubai GulFood fuarı sektör profesyonellerini bir araya getiren önemli bir uluslararası etkinlik. Dardanel Gurubunda yer alan tüm markalarımızla Gulfood’da yerimizi aldık. Yunanistan’daki yatırımımız olan Kallimanis ürünleri de artık Körfez bölgesinde bulunabilecek. Distribütörlük anlaşmasının imzalanmasıyla Kallimanis ürünleri de marketlerde bulunabilecek. Bu anlamda dünya genelinde kabul görmüş Dubai Gulfood gibi etkinlikler hem markalarımızın uluslararası pazarlamasını gerçekleştirmemizde hem de toptan ve perakende alanında işbirliği yapabileceğimiz sektör profesyonelleri ile bir araya gelmemizde önemli rol oynuyor” dedi.

'Ar-Ge ve inovasyon şart'

Ar-ge ve inovasyona verdikleri önemden bahseden Önen, “Bizim için katma değerli ürün üretmek çok önemli. Katma değerli ürün üretebilmek için uygulamada yenilikçi ve vizyon sahibi olmanız gerekiyor. Vizyonunuzu ortaya koyabilmenin yolu araştırma, geliştirme ve yenilikçilikten geçiyor. Bu sayede şirket olarak tüketicinin ihtiyaç ve damak zevklerine göre ürettiğiniz yenilikçi lezzetler yaptığınız işte her zaman öncü ve genç bir firma olarak kalmanızı sağlıyor. Marka olarak katma değerli ürün çeşitliliğinizi ne kadar artırırsanız farklı damak zevklerine sahip olan coğrafyalarda o kadar çok tüketiciye ulaşırsınız.” değerlendirmesinde bulundu.