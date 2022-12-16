Dassault Systèmes ve Samsung Heavy Industries, akıllı dijital tersane kuracak

Akıllı tersane, tersane operasyonlarının zamanlamasını ve yürütülmesini optimize ederken, üretim ve montaj işlemlerini hızlandıracak, inşa için gerekli bilgi akışını kolaylaştıracak ve otomatikleştirecek. Samsung Heavy Industries, sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcıları üretme kapasitesini bu sayede geliştirip teslimat sürelerini kısaltmayı ve taşıyıcılara yönelik artan talebi daha iyi karşılamayı amaçlıyor.

Model tabanlı sistem mühendisliğini (model-based systems engineering - MBSE) tanıtan Samsung Heavy Industries, daha fazla otomasyon, yeni sistemler ve iticiler ve daha yüksek güvenlik ve kontrol gerektiren daha sofistike ve sürdürülebilir gemiler tasarlayabilir. Ulaşım & mobilite, havacılık ve yüksek teknoloji sektörlerinde halihazırda standart bir ürün geliştirme yöntemi olan MBSE, konseptten üretime tam izlenebilirlik sağlaması sayesinde Samsung Heavy Industries'in gemi geliştirme sürecindeki rekabet gücünü güçlendirecek ve bu sürecin hızlanmasını sağlayacak.

Samsung Heavy Industries Dijital Dönüşüm Direktörü Jung Nam Lee konuyla ilişkin açıklamasında, “Otomasyon sistemlerinin tüm sektörlerde iş verimliliğini büyük ölçüde etkilediği kanıtlandı. Gemi inşa sektöründe yer alacak akıllı tersane, yapım maliyetlerini düşürmeye ve gemilerin kalitesini artırmaya yardımcı olacak. Gemi inşasında inovasyonu hızlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Dassault Systèmes, Samsung Heavy Industries'in Smart SHI ekibiyle yaptığı iş birliğiyle, dijital dönüşüm için bir danışma grubu oluşturacak. Dassault Systèmes'in yerel ve global merkezinden uzmanlarını ve temel teknolojilerini içeren danışma grubu, akıllı tersane projesini hayata geçirmek için gereken yeni süreçleri ve araçları tanımlayacak ve gerçekleştirecek.

Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformu tabanlı akıllı tersanesi, çeşitli veri kaynaklarını ve gerçek zamanlı operasyon bilgilerini entegre ederek benzersiz bir dijital ağı destekleyecek. Gemilerin sanal ikizleri ile tersanenin sanal ikizlerinin birbirine bağlanması, iş süreçlerinin yapay zekayla otomatikleştirilmesi ve standartlaştırılması anlamına geliyor. Buna ek olarak, tersane içinde ve tedarik zinciriyle planlamalar ve operasyonlar optimize edilerek hem üretim yöntemleri hem de üretim uygulamaları alanlarında akıllı inovasyonlar gerçekleştirilebilecek.

Dassault Systèmes Denizcilik ve Offshore Endüstrisi Başkan Yardımcısı François-Xavier Dumez ise, “Kore gemi yapımı endüstrisinin yeni ve gelişmiş teknolojilerle dönüşümünü hızlandırmak büyük önem taşıyor. Bu dönüşüm sayesinde, kompleks gemilerin üretiminde ve kalitesinde elde ettiğimiz lider konumu koruyabileceğiz. Bu yolculukta desteklemekten gurur duyduğumuz Samsung Heavy Industries’le iş birliğimiz, üstün deniz endüstrisi çözümü deneyimlerimizi tanıtıp uygulamamıza ve Kore'deki gemi inşa endüstrisine yeni bir yaklaşım kazandırmamıza fırsat tanıyacak" dedi.