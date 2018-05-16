Datagate Bilgisayar hisse geri alımı yapacak

16 Mayıs 2018

Datagate Bilgisyar hisse geri alımı yapma kararı aldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 5 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

İş Yatırım tarafından geçen bültende, satış kararına ilişkin olarak, "Alım üst limiti ve hissenin işlem hacmi düşünüldüğünde, geri alım programının hisse üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz" değerlendirmesi yapıldı.