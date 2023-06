Dedeman Hotels’den Samsun’a iki yeni otel yatırımı

Takip Et

Dedeman Hotels & Resorts International ve Doğanlar Group, Samsun’da iki otel için imza attı. Kastamonu, Tokat, Zonguldak ve Trabzon otelleri ile uzun yıllardır Karadeniz Bölgesi’nde misafirlerini ağırlayan Dedeman, 8 Haziran’da imzalanan Elina Managed by Dedeman ve Park Dedeman Samsun franchise sözleşmeleri ile kuzey hattında yaygınlığını ve gücünü daha da arttırarak bölgedeki otel sayısını 6’ya çıkaracak.

Kapılarını 15 Temmuz 2023 tarihinde açacak olan Elina Managed by Dedeman, deniz manzaralı, balkonlu ve bahçeli toplam 27 odası ve restoranı ile misafirlerini ağırlayacak. Otel, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin en uzun sahiline sahip, golf sahasından plaj voleyboluna, bisiklet yollarından yürüyüş yollarına birçok keyifli alternatife ev sahipliği yapan Atakum’da yer alacak.

2025'te açılması planlanıyor

2025 yılında açılması planlanan Park Dedeman Samsun Atakum Atatürk Bulvarı’na cephe, sahile 200 metre uzaklıktaki otelde 108 oda bulunacak.

Doğanlar Group CEO’su Alper Özgök, “Türkiye’nin otelcilik sektöründeki duayeni, son yıllardaki ataklarıyla sektörün parlayan yıldızı Dedeman markası ve Samsun’un her yerinde yaptığı, yapacağı yatırımlarla adından övgüyle söz ettiren Doğanlar Group olarak güzel bir iş birliğine imza attık. Denize sıfır mevkii ile Temmuz 2023’te faaliyete geçecek Elina Managed by Dedeman ile Atakum’un ilk kurumsal sahil otelini hayata geçirdik; bu tarihi olayın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Park Dedeman Samsun’un temellerini ise önümüzdeki yılın başında atacak, ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlere Dedeman kalitesini aile sıcaklığıyla sunacağız” dedi.

Atakum sahilinin ortasında

Bölgenin en yüksek nüfusuna sahip şehri Samsun’un Orta Karadeniz’in başkenti olduğuna dikkat çeken Doğanlar Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kayhan Doğan, “Samsun’un nabzı, kozmopolit yapısıyla Atakum’da atıyor. Burası çevre illerden özellikle hafta sonları yüksek oranda yerli turist alan bir yer. Her iki otelimizin yakın konumu, bölgede güçlü bir sinerji yaratacak. Park Dedeman Samsun, herkes tarafından bilinen ve rağbet gören bir mevkide konumlanıyor. Daha önce yaklaşık 25 yıl hastane olarak hizmet veren eski binayı yıkıp, sıfırdan bir Park Dedeman inşa ediyoruz. Elina Managed by Dedeman ise Atakum’un en verimli sahilinin tam ortasında, önünde plaj olan bir otel. Park Dedeman markası için devam eden görüşmelerimiz sırasında gelişen ve aslında iş birliğimizin ilk meyvesi olan Elina Managed by Dedeman’ın bölgenin göz bebeği olacağına inanıyoruz” dedi.

Doğanlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan ise yaptığı konuşmada; bölge ticaretinin önemli bir noktası olan Atakum’da hayata geçirdikleri bu iki otel projesi ile bölge potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini ve hem Samsun hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklarını belirtti.

Dedeman markasına çok değerli katkıları olan, turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Ergün Demiray, “Elina Managed by Dedeman, markanın ilk otellerinden biri olacak. Bu nedenle sorumluluğu çok fazla. Managed by Dedeman markası; burada konaklayan misafirlerin Dedeman’ın hizmet standardını ve kalitesini tam anlamıyla yaşayacakları, ödedikleri paranın karşılığını alacakları taahhüdü prensibi üzerine kurulu. Güvenlik, temizlik ve hijyen standartlarının her alanda korunması için Dedeman’ın merkezi denetimi yüksek role sahip olacak. Zincirin Samsun’daki ikinci oteli olan Park Dedeman Samsun da şehre büyük bir değer katacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Samsun’da aynı yatırımcı ile aynı anda iki otel projesi imzalamanın, markanın güçlü algısının bir göstergesi olduğunu belirten Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz son bir yılda; Kartepe Kocaeli, Sarıkamış, Cizre, Kayseri, Eskişehir ve Van olmak üzere toplam 6 otel açılışı gerçekleştirdik. Bu süreçte yeni markalarımızdan ‘Smart by Dedeman’ ve ‘Ready to Stay by Dedeman’ın ilk otellerini açtık. Markalarımızı kâğıt üzerinde bırakmadan hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hedeflerinin Dedeman kalitesini herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu ve bunu yaparken yeni yönetim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten Banu Dedeman, “Oda sayısı düşük ama hizmet kalitesi ile butik hizmetler veren otellerin yatırımcılarından da yoğun teklif alıyorduk. Ancak mevcut markalarımızın konseptleri ile bu yapıdaki işletmeler uyuşmadığı için bir iş birliği yapılamıyordu. Bu yaşananlar bir ihtiyacı doğurdu. Böylelikle halihazırda var olan ve çoğu zaman kendi markasına, kimliğine sahip otelleri de çatımız altında işletebilmek için Managed by Dedeman markasını oluşturduk. Olanakları dahilinde yalnızca yılın belli bir dönemi misafir ağırlayabilen otellerin Dedeman hizmet kalitesiyle, dört mevsim işler hale gelmesine olanak yarattık” dedi.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdiminin ardından Adalar Roof Restaurant’da düzenlenen kutlama yemeği ile son buldu.