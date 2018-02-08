Demirbaş'ın 2023 hedefi ihracat pazarında yer almak

08 Şubat 2018

NESLİHAN ÇINAR

KOCAELİ - Hırdavat sektöründe faaliyet gösteren Demirbaş Cıvata ve Hırdavat A.Ş, 2019 yılında büyüme oranını yüzde 10 arttırmayı hedefliyor. 2023 hedefleri arasında kendi ithal ürünleri ile ihracat yapmak istediklerini ifade eden Demirbaş Cıvata ve Hırdavat A.Ş Genel Müdürü Yunus Emre Demirbaş, yurtdışında sektörel ürünleri ithal etmek istediklerini söyledi. Türkmenistan, Azerbaycan'a ürün satışlarının gerçekleştiğini dile getiren Yunus Emre Demirbaş, Irak, Suriye, Çin gibi ülkelerin pazarlarında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

2023 hedefleri arasında Demirbaş Cıvata olarak marka olmayı hedeflediklerini ifade eden Yunus Emre Demirbaş, 2023 yılında ithalata ve ihracata başlamış olacaklarını söyledi. Hırdavat sektöründe yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden Yunus Emre Demirbaş, "Kocaeli bölgesinde otomotiv, sanayi firmaları ve limanlar ile çalışmalar yapıyoruz. Hırdavatında mantığı fabrikalara anında hizmet ve malzeme tedariğidir. Hırdavat sektörü firmalar için önemli bir sektör. Fabrikada bir cıvatanın kırılması bütün üretim hattını durdurabiliyor buda fabrikaya büyük mali kayıp yaşatabiliyor. Burada devreye biz giriyoruz. Deneyimli kadromuz ile yedi gün yirmi dört saat hizmet vermekteyiz. Amacımız üretimdeki arızayı minimum seviyeye indirmek" dedi. Yunus Emre Demirbaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Şuan ofisimizde beş kişi çalışıyoruz. 2018 yılının sonuna kadar istihdamda yüzde 10 artış gerçekleştiriceğiz. KOSGEB destekli bir firmayız. Kurumsallık olarak KOSGEB'den destek almaya devam ediyoruz" diye konuştu. 2013'den sonra fabrikaların stoklu çalışmayı bıraktığını söyleyen Yunus Emre Demirbaş, "Bu durumda bizim daha çok çalışmamıza neden oldu. Devlet yerli üretimi tercih etmemiz için birçok önlem aldı. İthal ürün yerli üründen daha pahalıya gelir oldu. Bu durumda bizleri yerli üretiyeciye yöneltti. İzeltaş, Karbosan, Kanca gibi birçok ürün yerli üretim yapan firmalardan ürünlerimizi tedarik ediyoruz" ifadelerini kullandı.