DemirDöküm cirosunu euro bazında yüzde 27 artırdı

Isıtma, su ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren DemirDöküm, 2022 yılı iş sonuçları ile 2023 yılı hedeflerini paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra 40'a yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Küresel çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen yenilik ve yatırımda hız kesmediklerini belirten DemirDöküm CEO'su Alper Avdel, yenilik yılı olarak duyurdukları 2022'de bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 27 büyüdüklerini duyurdu.

Hızlı bir başlangıç yaptıkları 2022'de satışa sunulmaya başlanan ademiX ve vintomiX kombilerin hem iş ortakları hem de tüketiciler tarafından beğenildiğini belirten Avdel; "Isıtma alanındaki öncülüğümüzü sürdürdüğümüz 2022'de, yatırıma ve pazara yeni ürünlerimizi sunmaya devam ettik. Fabrikadaki üretimden, satış, pazarlama, yetkili satıcı ve satış sonrası destek birimlerimize kadar büyük bir performans göstererek kendi rekorumuzu kırmayı başardık. Satışa sunduğumuz yeni ürünlerimiz pazarın gözdesi oldu. Yeni girdiğimiz alanlarda da çift haneli büyümemizi sürdürmeyi başardık. Hem adet hem ciro olarak hedeflerimizi tutturduk. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

“Euro bazında toplamda yüzde 27 büyümeye ulaştık”

Yıl genelinde ısıtma ve soğutma alanında birçok yeni ürünü satışa sunan DemirDöküm'ün 3 iş kolunun ikisinde rekor kırdığını aktaran Alper Avdel, "Kombi, klima, ısı pompası satışında yeni bir rekora imza attık. Kaskad, şofben, termosifon ve panel radyatör satışlarımızda da istikrarlı büyümemiz devam etti. Klima pazarı daralmasına rağmen kendi rekorumuzu kırdık. Tüm bölgelerde yüzde 30, perakende kanalında yüzde 14, beyaz eşyada yüzde 28, proje kanallarında ise yüzde 145 ile rekor bir büyümeye imza attık. 2021 yılına kıyasla iç pazarda euro bazında toplamda yüzde 27 büyümeye ulaştık" dedi.

Rakamsal hedeflerin dışında DemirDöküm'ün en önemli gündeminin "müşteri memnuniyeti" ve "müşteri deneyimi" olduğunu belirten Alper Avdel; "Yıl sonunda rakamsal hedeflere ulaşmak, günümüz şartlarında çok büyük anlamlar ifade etmiyor. Müşteri memnuniyeti hedefi gerçekleşmediği takdirde orta ve uzun vadede başarıya ulaşmak zor. DemirDöküm olarak müşteri memnuniyetindeki hassas yaklaşımımız ile başarı puanımızı 90'ın üzerinde taşımaya devam ettik. Bu alanda zirvedeki yerimizi koruduk" açıklamasını yaptı.

40’a yakın ülkede faaliyet gösteriyor

Avdel, "Güçlü ve kaliteli cihazlarımızın Satış Sonrası Hizmetlerinde de sektörün referans noktası olmak için yatırımlarımız devam ediyor. 2022 yılında 1,1 milyon ziyaret gerçekleştirip, 3,3 milyon kontak kurduk. Müşteri İletişim Merkezi'nde tüm sistemleri buluta taşıyıp daha hızlı ve ulaşılabilir bir konuma ulaştık. Her dilde otomatik çeviri yapan WhatsApp tercüme projesi gibi birçok yenilik ile müşterilerimizin bize her mecradan hızlıca ulaşabilmesine ve çözüm bulabilmesine odaklandık. Satış Sonrası Hizmetlerde yüzde 98'lik erişilebilirlik ile sektördeki farkımızı ortaya koyduk. Bireyselleştirilmiş müşteri deneyimi uygulamalarıyla ilk tercih edilme oranımızı yüzde 20 artırdık" dedi.

DemirDöküm'ün 2023 yılına daha iddialı hedeflerle başladığına dikkat çeken CEO Alper Avdel, "Bu yıl yeni bir başarı hikayesi sayfası aralayacağız. 2023 yılında yeni gözdemiz olacak ürünleri tüketicilerimizle tanıştıracağız. Sadece geleneksel ürün gamımız olan kombi, şofben, termosifon, panel radyatör değil, yeni girdiğimiz alanlarda da iddialı hedefler belirledik. Yenilenebilir enerji ürünleriyle katettiğimiz mesafe ve Türkiye’ye ve tüketicimize sağladığımız fayda ile başarımızı taçlandıracağız. Bu yıl yeni iş kollarında yüzde 20, kombide adet bazında yüzde 15, ısı pompasında ise yüzde 50 büyüme hedefi belirledik. Ülkemizin yanı sıra 40 ülkede gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızla 2023 yılında katma değerimizi artırmayı ve ciroda euro bazında 25 büyümeye ulaşmak istiyoruz" dedi.