Demlik, Türk çayını dünyaya tanıtacak
Yılı 60 nokta ile tamamlamaya hazırlanan çay mağaza zinciri Demlik, gelecek dönemde 30 milyon lira yatırım ile hızlı büyüyecek. Şirketin hedefi yurt dışında 10 şube açmak.
2013 yılında kurulan ve bugün 55 şubede hizmet veren çay mağaza zinciri Demlik, yurt dışına açılmayı hedefliyor.
Şirketin kurucu ortağı Murat Küçükel, yılı 60 nokta ile tamamlayacaklarını, gelecek dönemde ise 30 milyon liralık yatırım planladıklarını söyledi.
Küçükel, "2019'da 100 noktaya ulaşmayı planlıyoruz ve bunlardan 10'u yurt dışı olacak. Demlik'in hızla büyüdüğü Türkiye pazarındaki gücünü şimdi de global arenaya taşıyacağız. 2018 yılı çok hızlı büyüyeceğimiz bir yıl olacak" diye konuştu.
Demlik, bu yılın 3. çeyreğinde yabancı sermayeli Naska Gıda tarafından satın alınmıştı.