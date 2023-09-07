Deniz Yatırım, Alarko Holding'in hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Alarko Holding'in hedef fiyatını da 3 aracı kurum daha önce yenilemişti. Deniz yatırım da Alarko Holding'in hedef fiyatını 110,37 TL’den 160,65 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
ALARK açıkladığı 2023 yılı 2. çeyrek bilanço verilerinde 2023 yılı esas faaliyet karı yüzde 148 artışla 1.682.002.000 TL oldu. 2022 2. çeyrek verilerine göre şirketin esas faaliyet karı 678.532.000 TL olarak açıklanmıştı. Yıllık enflasyon baz alındığında şirketin esas faaliyet karı reel bazda büyük artış kaydetti.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Alarko Holding için hedef fiyatını 110,37 TL’den 160,65 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.