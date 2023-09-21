DenizBank'tan deprem bölgesine 109 milyon $ kredi

EBRD tarafından oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında sağlanan kredi ile depremden doğrudan hasar gören birey ve işletmelere finansman yaratılması, bölge nüfusunun birincil ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ve kalkınma için büyük önem arz eden beşeri sermayenin korunması hedefleniyor.

“Deprem bölgesi için seferber olduk"

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından kurum olarak seferberlik ilan ettiklerini; öncelikli ihtiyaçların ivedilikle temini ve bölgeye ilk elden ulaştırılmasının ardından, uzun vadeli gereksinimlere odaklanarak desteklerini daha da sistematik hale getirdiklerini ifade etti. Böcügöz, sözlerine şöyle devam etti: “DenizBank olarak her zaman kamu görevi ifa eden bir kurum olma bilinciyle çalıştık ve memlekete hizmet ilkesini benimsedik.

Depremin açtığı yaraları sarmak için de ilk günden bu yana, hissedarımız Emirates NBD’nin de desteğiyle, gerek bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi ve finansman temini gerek insani yardımlarımız ve eğitime katkılarımızla bölgede yaşamın devamlılığı için üzerimize düşeni yerine getirdik, getiriyoruz. EBRD, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından, Mart ayında Türk bankalarına toplam 600 Milyon Euro fonlama sağlayacağını açıklamış, Bankamızın Mayıs ayında gerçekleştirdiği yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon ihracı kapsamında, ülkemizdeki ilk deprem ilintili fonlama işlemini kurumumuzla gerçekleştirmişti”.

“Türkiye’deki finansal ortaklarımızın yanındayız”

EBRD Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan, “Finansal desteğe ihtiyaç duyan bölgelere finansman sağlamalarına yardımcı olmak için önemli ortaklarımızdan DenizBank'ın, bu fonları verimli bir şekilde dağıtacağına, bölgenin toparlanmasına vesile olacağına inancımız tam" dedi.