Deprem bölgesindeki kadın üreticilere markalaşma, entegre pazarlama iletişimi ve satış desteği

Türkiye deprem felaketi ve büyük kayıpların ardından yaraları sarmak için dört koldan çalışırken, Salt İletişim Grup da çok kıymetli bir dayanışma hareketine başlıyor. Salt İletişim Grup, Kahramanmaraş Türkoğlu Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Samandağ İlçe Merkezi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni tekrar ayağa kaldırmak için çalışacak ve bölgelerini terk etmeyen bu kahraman kadınların çabalarına katkıda bulunacak. Salt İletişim Grup, markalaşma, stratejik iletişim ve yeni satış kanalları geliştirme konularında bundan böyle bu iki kooperatifin destekçisi olacak.

‘Tüm gücümüzle üretici kadınların yanında olacağız’

Salt İletişim Grup’un tarım ve sürdürülebilirlik konularındaki danışmanı, Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaren Kooperatifi Kurucu Ortağı Mehmet Kuzu tüm bu süreçteki koordinasyonu üstlenecek. Mehmet Kuzu “Deprem bölgesindeki mücadeleci kadınların büyük hayallerle kurup bugünlere getirdiği bu kooperatifler, ülkemiz değerlerine sahip çıkıyor ve bölgenin kalkınmasına da önemli katkılar sunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iki kooperatife de büyük destekler sağladı. Kooperatiflerin bugüne gelmesinde pek çok başka kuruluş da katkıda bulundu. Salt İletişim Grup’un bu konudaki hassasiyeti ve destekleri ile içinden geçtiğimiz bu olağanüstü zorlu dönemde, kooperatiflerimizi tekrar ayağa kaldırmak için canla başla çalışacağız ve sonuna kadar buradaki kadın kooperatiflerine desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Türkoğlu Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Cennet Polat yaptığı işlerle bölgeye önemli bir değer kazandırdı

Kahramanmaraş Türkoğlu Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2021 yılında kadınların öncülüğünde kuruldu. Yerelde kadın girişimciliğinin desteklenmesinde önemli bir rol üstlenen kooperatif, üretimhanesiyle ekonomik ve sosyal kalkınma için büyük bir değer oluşturdu. Kahramanmaraş depreminde tüm kooperatif ortakları evsiz kaldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen kooperatifin kurucusu Cennet Polat aynı zamanda, FAO’nun destek verdiği Türkiye’deki 22 kooperatifin de koordinatörü. Cennet Polat, Kahramanmaraş denilince gastronomide akla gelen ilk yiyeceklerden olan tarhanayı sumak ekşisiyle üreterek bölgeye önemli bir değer kazandırdı. Bu ürünün patentini alan Cennet Polat ayrıca istiridye mantarı, çeşitli reçeller ve yufka imalatında da önemli bir noktaya ulaştı.

Samandağ’daki kooperatifin üretim evleri tamamen yıkıldı

6 Şubat depreminden en fazla etkilenen bölgelerden Hatay’daki Samandağ İlçe Merkezi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2021 yılında kuruldu. Kültürel olarak da özel bir yere sahip olan Samandağ, geniş tarım alanları ile öne çıkıyor. FAO'nun Türkiye genelinde desteklediği kooperatiflerden biri olan kooperatif, maalesef büyük kayıplar yaşadı. Kooperatiflerden Sorumlu Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Atiye Sönmez Erdoğdu, tüm üretim evlerinin, ofislerinin ve yerleşim yerlerinin yıkıldığını, kooperatife dair her şeyin tamamen sıfırlandığını belirtiyor. Kooperatif, Samandağ’da yetiştirilen ve acısı ile tanınan biberden üretilen 'Aşk Reçeli'ni Türkiye geneline tanıtmayı hedefliyordu. Kooperatifin üretimleri arasında zeytinyağı, nar ekşisi, biberli ekmek, içli köfte, defne sabunu ve ipek ürünleri bulunuyor.