Dermokil Sivas’ta yerli bulaşık kapsülü üretti
Sivas’ta faaliyet gösteren bir firma deterjanda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bulaşık makinesi kapsülü üretti. Yaklaşık 4 yıllık uzun ve özverili çalışmanın ardından üretilen kapsülün seri üretimine geçildi.
Sivas’ta kozmetik ve temizlik alanında üretim yapan Dermokil ‘TEMS’ markası altında Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi kapsülünü üretti. Yaklaşık 4 yıllık bir Ar- Ge çalışması yürüten Dermokil, bu ürünün seri üretime geçmesi ile birlikte bulaşık makinesi kapsülü grubunda dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, “Türkiye artık kabına sığmıyor ihracatta ciddi boyutlara varan rakamlar oluşturuyoruz. İç piyasada raflarda ciddi anlamda yerli ve milli ürünlerimiz var” dedi.
TEMS 4 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından tüketici ile buluşacak
Yerli ve milli üretimin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Ünal Karaca, “Firma olarak misyonumuz ve vizyonumuz yerli ve milli üretim yapmaktır. Kozmetik sektöründe ve deterjan grubunda genelde dışa bağımlıyız. Milli sermayeyi mümkün olduğunca ülke içerisinde tutmayı kendimize misyon edindik. Bizimle birlikte Türkiye’de çok ciddi üretim yapan firmalar var. Bu firmalar çok güzel şeyler yapıyorlar. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde yapılan ürünlerin çok daha iyisini Türk firmalar yapıyor. Sadece burada sahiplenmek ve destek vermek gerekiyor. İç piyasada raflarda ciddi anlamda yerli ve milli ürünlerimiz var. Bu konuda çok ciddi destek verdiğimizi söyleyebiliriz” dedi.
Ar-Ge ekibinin 4 yıl boyunca özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Ünal Karaca, şu ifadelere yer verdi: “Kapsül üzerinde bizim dört yıllık bir çalışmamız var. Dört yıl içerisinde birkaç tane ara ürünlerimiz oldu. Güncelleştirilmiş son ürünümüz TEMS 4 Etki ile en iyisi diyebildiğimiz ve globalde rekabet edebilecek kaliteyi ulaşmış ürünü yakaladık. Üretim kapasitesi oldukça yüksek bir hat kurduk. Piyasada da böyle bir talep var. Artık biz ürettik, Türkiye tüketsin diyoruz. Bizden 15- 20 gün önce çıkaran bir iki tane yerli üreticimiz daha var. Ama bizim dört yıllık bir kamp çalışmamız vardı. Onlar da çok kaliteli, onlar da çok özverili çalışıyorlar. Türkiye’de ciddi bir boşluk vardı. Biz bu alanı böylece fiyat dengesine oturtmak kaydıyla üretmiş olduk” dedi.