Desa Deri’nin 9 aylık net kârı 411.8 milyon TL oldu

DESA Deri’nin 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde bilanço büyüklüğü 2022 yılsonu verilerine göre yüzde 44,4 artışla 1,9 milyar TL'ye ulaştı. Desa Deri’nin özsermayesi ise aynı dönemde yüzde 71,1 artışla 982,4 milyon TL'ye ulaştı. Desa Deri, 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde net satışlarında da büyüme kaydetti.

Perakende de büyümeye devam ediyor

Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 1,4 milyar TL net satış elde etti. Bu satışların yüzde 63'ü yurtiçine, yüzde 37'si ise yurtdışına gerçekleştirildi. Yurtiçi satışlar aynı dönemde yüzde 46 oranında artarken, yurtdışı satışlarda yüzde 79 oranında büyüme sağlandı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, 2022 yılının aynı dönemine göre net satışlardaki büyüme yüzde 25 oldu ve ihracatın net satışlar içindeki payı yüzde 37 seviyesine ulaştı.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde ihracattaki büyüme yurtiçi büyümenin üzerinde yüzde 67 seviyesinde gerçekleşti. Desa Deri'nin net nakit pozisyonu ise 666.402.424 TL olarak açıklandı. Desa Deri Genel Müdürü Burak Çelet, “Perakende alanında büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Toplamda 114 mağaza ile perakende operasyonlarının sürdüğünü anlatan Çelet, “2023 yılında mağaza zincirimize 5 yeni mağaza ekledik, yılsonuna kadar ise 4 mağaza açılışımız daha olacak” dedi. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’de showroom’larla genişlediklerini söyleyen Çelet, “Nineteenseventytwo Desa koleksiyonunun, dünya genelinde 141 lokasyonda satıldığını belirtti.

Milano ve Paris Fashion Week etkinliklerine katıldıklarını da anımsatan Çelet, “2023 yılında Milano RG Showroom'da Spring Summer 2024 koleksiyonlarımızın satışını gerçekleştirdik. Yeni koleksiyonlarımızı Paris ve Milano'da da sergiledik.

Yurtdışında markalaşma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket ettiklerini söyleyen Çelet, Leather Working Group değerlendirmesinde su ve enerji kullanımı, atık yönetimi, onaylanmış kimyasalların kullanımı gibi 17 başlıkta LWG Altın derecesine sahip olduklarını belirtti.

DESA’nın bağlı ortaklığı olan DESA Internazionale S.R.L. ile Toscana Bölgesi ve Poppi Belediyesi arasında iş birliği adımı atıldığını ifade edene Çelet, “Eylül ayında imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile ArGe merkezi yatırım projesi, personel eğitimi, bölgesel teşviklerden yararlanma, iletişim ve pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatlarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.