DESA’nın 2023 yılında cirosu 1.95 milyar TL’ye ulaştı

DESA, güçlü finansal yapısıyla 2023 yılında karlılığını koruyarak istikrarlı büyüme performansını sürdürdü. Şirketin bu döneme ait mali sonuçları, 2022 yılının aynı dönem verilerine göre dikkat çekici bir artış gösterdi. DESA, 2022 yılında 1.3 milyar TL olan cirosunu 2023 yılında yüzde 43,6 artırıp 1.95 milyar TL’ye taşıyarak sene sonunda önemli bir büyümeye imza attı.

DESA, 2022 yılında yüzde 28.70 olan FAVÖK marjını 2023 yılında yüzde 32.85’e ulaştırdı. Böylece 2022 yılında enflasyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan şirketin net karı, 2023 yılında yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL olarak gerçekleşti.

Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2023 yılında işlem hacmini ve piyasa değerini yükselten DESA, güçlü mali duruşunu korudu ve 2022 yılında 554.3 milyon TL olan net nakit pozisyonunu 2023 yılında 860.4 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren DESA, 2023 yılında ihracatını yüzde 8 artırarak 27.8 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu performansla katma değerli ihracat yapma ve ‘cari fazla’ verme geleneğini sürdüren DESA, sektöründe önemli bir rekora imza atarak 2.04’lük ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştı.