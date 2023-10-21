Dev yapıştırıcı tesisi için 1,7 milyar liralık yatırım

Hamide HANGÜL / GEBZE

Türk kimya sektöründe faaliyet gösteren BETA Kimya, yüksek katma değerli sanayi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 1,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştiren BETA Kimya GEBKİM KAMPÜSÜ, 50 bin metrekare üzerine kurulu 35 bin metrekarelik kapalı fabrika alanıyla Orta Doğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi konumunda olacak. Tesisin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni tesisin, 10 farklı kategoride, pek çok sektörün yapıtaşı 200’den fazla ürünün mutfağı olacağını söyledi.

"İlk defa Türkiye’de üreteceğiz”

Yatırım bedeli 1,7 milyar TL’lik tesisin önemine işaret eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tesisle, bugüne kadar ithal ettiğimiz, silanla termine edilmiş poliüretan yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini ilk defa ülkemizde üretiyoruz. Ülkemizin tarihi projelerinden Togg, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin önemli bir girdisini yurt içinden temin edeceğiz. 500 kişiye istihdam sağlayacak bu tesiste üretilecek yüksek katma değerli ürünler, dünyanın 5 kıtasında 150 ülkeye ulaşacak.”

Stratejik sektörlerin başında

Millî Teknoloji Hamlesi Vizyonuyla, yenilikçi, katma değeri yüksek stratejik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmek ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç etmek için çalıştıklarının altını çizen Bakan Kacır, kimya sektörünün enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre gibi farklı alanlara yüksek katma değerli ürünler sağladığına işaret etti. Kacır, “Bu sektörlerde inovasyonu tetikleyici rolüyle, Türkiye adım adım küresel üretim üssüne dönüşürken bizler için en stratejik sektörlerin başında yer alıyor” diye konuştu. Kimya sektörünün önemine vurgu yapan Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilikçi kimya teknolojileri, batarya teknolojilerinde, yeni nesil çip üretiminde, petrol türevlerinin yerini alacak yenilenebilir hammaddelerin üretiminde öncü rolü ile geleceğin teknolojilerine kapı aralamakta. 70 binin üzerinde ürünü kullanıcılar ile buluşturan sektör, tedarik zincirlerinde oluşturduğu ileri ve geri bağlantılar ile sanayimizin gelişimi için kilit rol üstleniyor. Sektördeki projelere, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla 9 milyar lira destek sağladık.”

"Küresel yatırımlar yolda"

Kimya sektörüne, 2012’den bu yana yaklaşık 450 milyar TL tutarında 1.700’den fazla yatırım için teşvik belgesi düzenlendiklerini açıklayan Bakan Kacır, söz konusu yatırımlarla 50 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını belirterek, “Yine Ar-Ge büyüklüğü 157 milyon TL ve toplam proje büyüklüğü yaklaşık 4,6 milyar lira olan 23 projeyi destekledik. Küresel sermayenin petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek. Yatırım iştahından ziyadesiyle memnunuz. Önümüzdeki dönemde yatırım müjdelerini kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

500 kişiye istihdam sağlayacak

BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sözlerine Filistin’de yaşanan insanlık dramından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek konuşmasına başlayarak, “Yüreklerimizi yakan bu acıyla, bölgeye bir an önce kalıcı barışın ve huzurun gelmesini temenni ediyorum” dedi. Gebze’de kurulan tesisin temelini, Kovid-19 pandemisi döneminde zorlu şartlar altında büyük bir cesaretle attıklarını söyleyen Pelister, şunları söyledi: “Yeni tesisimiz, yüksek katma değer yaratma heyecanımızın bir ürünü. Yüzde 100 yerli ve öz sermayeye sahip. Yaklaşık 1,7 milyar TL yatırım değerinde. Orta Doğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak. Üretim kapasitemizi tam 5 katına çıkaracak, yıllık 150 bin ton üretim ile birlikte 500 kişilik istihdam sağlayacağız” diye konuştu.