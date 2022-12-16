Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde kadınlara 24 saatlik dijital okuryazarlık ve 40 saatlik dijital pazarlama hibrit eğitimleri veriliyor. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede, “Dijital Pazarlama” eğitimini tamamlayan kadınlar arasında sınıf içinde teorik olarak öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamalı olarak gösterebilecekleri Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenleniyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmada, kadınlardan kendi işletmelerini ya da seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmeleri bekleniyor.

“Dijital Benim İşim” projesi ile kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 40 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde yüz yüze verilirken, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla veriliyor.

Dijital pazarlama eğitimini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyer kadınlar Sosyal Medya Kampanya Yarışması’na 30 Aralık’a kadar başvurabilecekler. Başvuru için bir motivasyon mektubu ve iş planı hazırlamak ön koşuldur. Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışma sonucunda toplam 5 kursiyer kadına işlerini büyütmeleri için can suyu sermayesi verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Dijital Benim İşim Projesi bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen harmanlanmış eğitimlerimizden biridir. Proje ile Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 20 ilde 11 binin üzerinde kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik ve projenin etki alanının kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl dereceye giren başarılı 5 kursiyerimiz ile projenin kadınlar üzerinde oluşturduğu değişimi memnuniyetle gördük. Bu sene de eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz” dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise, “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Bu projeyle, kadınların günlük hayatta teknolojiyle temasını ve dijital mesleklere ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Kursiyerlerimizin dijitalleşme potansiyelini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Projemizden yararlanan kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında bir adım önde olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik ‘Dijital Pazarlama’ eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmada kursiyerlerimizden kendi işletmelerinin ya da seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmelerini isteyeceğiz. Kursiyerlerimize eğitimde edindikleri bilgileri gerçek hayatta uygulama imkânı sunacağımız bu yarışmanın onlar için önemli bir deneyim olacağına inanıyor, kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

20 ilde 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor

Bugüne kadar toplam 20 ilde 11.341 kadına ulaşılan proje kapsamında yaratılan istihdam fırsatlarıyla 86 kadın kursiyer Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde uzaktan çalışmaya başladı. Bu süreçte 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. 2 yılda 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedeflenen proje, sosyal etki araştırma çalışmalarını da içeriyor.