Dijital çağın yeni eğitim teknolojileri sergilenecek

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki organizasyonda; metaverse evreni, yapay zeka, artırılmış gerçeklik teknolojileri, kodlama, yazılım ve donanım, sanal gerçeklik teknolojileri, e-öğrenme ve STEAM uygulamaları başta olmak üzere eğitim dünyasına dair dijital yenilikler vitrine çıkacak. 10 bin metrekare alanda düzenlenecek GESS Türkiye 2023’e 150’den fazla markanın katılımı hedeflenirken, fuarı 47 ülkeden 3 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

“2023-2024 öğretim döneminin teknoloji temellerinin atılacağı GESS Türkiye’yi ziyaret edenler, uzaktan eğitimle geçen son birkaç yılda dijitalleşme oranı iyice artan sektördeki en yeni uygulamaları bir arada bulabilecek” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, okullar dışında özellikle şirketlerin insan kaynakları ve eğitim departmanlarını da eşsiz bir fuarın beklediğini söyledi.