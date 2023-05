Dijital çözümlerle işe alım süreçleri hızlanıyor

Takip Et

Yatırımcıları arasında Galata Business Angels, Monkfish VC, 500 Startups İstanbul, İş Bankası iştiraki Maxis, Eksim Ventures, Gözde Tech Ventures gibi önemli yatırım fonları da bulunan Kolay İK, sunduğu dijital çözümlerle insan kaynakları profesyonellerinin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Kolay İK, yeni çözüm ortağı Talentics ile birlikte işe alım ve personel yönetim süreçlerinde İK departmanlarına hız ve katma değer kazandıracak bir iş birliği başlattı.

Bu iş birliği sayesinde; İK departmanları işe alım ve aday takip süreçlerini baştan sona tasarlayıp ilan oluşturma, aday havuzu yaratma, farklı platform ve süreçlerdeki adayların takibi gibi karmaşık tüm süreçlerini Talentics ile tek bir platform üzerinden yönetirken; Kolay İK personel yönetimi uygulamasıyla da tüm personel yönetim ihtiyaçlarını optimize edebilecek.

Aynı zamanda Kolay İK ve Talentics, bu iş birliği lansmanına özel bir kampanya sunuyor. 30 Haziran’a kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde Kolay İK ile yeni tanışacak kullanıcılara Kolay İK personel ürününde %10; Talentics uygulamasında %20 indirim fırsatı bulunuyor. Kolay İK mevcut kullanıcılarını ise Talentics uygulamasında %20 indirim bekliyor.

"İK departmanlarının daha katma değerli işlere odaklanabilmelerini sağlıyoruz"

Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı: “Çözüm ortağımız Talentics ile başlattığımız bu iş birliği ile insan kaynakları profesyonellerinin sadece personel yönetiminde değil, işe alım ve aday takibinde de zaman ve dikkat gerektiren manuel işlerini azaltıyoruz.

Tüm süreçlerin tek bir platformdan yürütülmesi ve özelleştirilmiş etaplar ile kaybedilen zamanın geri kazanılmasıyla birlikte, İK departmanlarının daha katma değerli işlere odaklanabilmelerini sağlıyoruz. Daha iyi bir aday ve çalışan deneyimi sayesinde, hedeflere ulaşmanın mümkün olan en kolay yolunun dijitalleşmek olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz.

Kolay İK çalışanlarına da her zaman söylediğim gibi, bizim hedefimiz İK departmanlarının IT departmanı olmak. Bu hedefle, şu an var olan 12 çözüm ortaklarımızın sayısını kaliteli iş birlikleri ile artırmaya devam edeceğiz.”

Kolay İK Nedir?

Kolay İK herhangi bir kurulum gerektirmeyen, bir insan kaynakları ve personel yönetimi yazılımıdır. Sunduğu çözümlerle insan kaynakları profesyonellerinin işlerini kolaylaştıran Kolay İK, çalışanın işe başladığı andan ayrıldığı zamana kadar gerçekleşen tüm insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirir. Böylece İK profesyonelleri, çalışanlar ve yöneticilerin insan kaynakları alanındaki ihtiyaçlarına çözüm bulurken, tüm bu süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.

2020 yılından bu yana 4 kat büyüyen Kolay İK, her geçen gün sayısı artan çözüm ortakları ile beraber insan kaynakları süreçlerinde uçtan uca hizmet sunmaya devam ediyor. Kolay İK, bugün 2.000’e varan şirket ve 150.000’i aşkın çalışana hizmet vermekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Kolay İK Personel Yönetimi Uygulaması Nedir?

Kolay İK personel yönetimi uygulaması özlük işleri, izin, zimmet, fazla mesai, avans, harcama takibi gibi temel tüm personel yönetim ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetip hızlıca raporlama yapmayı sağlar. Kolay İK ile kendini tekrar eden manuel işlemleri tek bir tıkla yönetebilir, operasyonel yükleri en aza indirerek zaman tasarrufu sağlar.

Talentics Nedir?

Talentics işe alım süreçlerini otomatize eden bir aday takip sistemidir. Adayın iş başvurusundan işe alımı tamamlanana kadar tüm süreçlerini baştan sona tasarlanmasını sağlayan Talentics; ilan oluşturma, aday havuzu yaratma, aday ve ilgili kişilere takvim gönderme, farklı platform ve süreçlerdeki adayların takibi gibi karmaşık tüm işe alım süreçlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesine yardımcı olur.