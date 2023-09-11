“Dijital dünyada savunma ve küresel iş birliğini güçlendirmeliyiz”

Zararlı yazılımların, siber saldırıların ve diğer dijital tehditlerin, ulusal güvenliği ve ekonomik istikrarı ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Üstündağ, “Bu nedenle, siber dünyada savunma stratejilerini güçlendirmek ve küresel iş birliğini artırmak zorundayız” dedi.

"Tek bi ülkenin çabası yetersiz olur"

Yeni nesil teknolojilerin siber güvenlikte oynadığı kritik rolü hakkında konuşan Üstündağ, yapay zekâ, makine öğrenimi ve davranışsal analiz gibi teknolojilerin siber tehditleri daha etkili bir şekilde tespit etme ve önleme kapasitesini artırdığını ifade etti. Üstündağ, “Tek bir ülkenin veya kuruluşun çabaları yetersiz olabilir. Küresel siber güvenliğin sağlanması için ülkeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir.

Sadece teknoloji değil, aynı zamanda küresel bir vizyon ve dayanışma da kritik önem taşıyor” diye konuştu. Cyber Security Summit programının, siber güvenlik alanında önde gelen uzmanları, akademisyenleri ve endüstri liderlerini bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Üstündağ, etkinliğin, dijital dünyanın güvenliğini sağlama ve siber tehditlere karşı koyma konusundaki uluslararası iş birliğini teşvik ederek, küresel ekonomik kalkınmaya olumlu katkıda bulunmak üzere düzenlendiğini söyledi.

Dijital dünyada güvenliği sağlama ve siber tehditlerle başa çıkma konusunda en etkili yolun, güçlü teknolojik savunma mekanizmalarını kurmak ve uluslararası düzeyde iş birliğini artırmaktan geçtiğini kaydeden Üstündağ, “Cyber Security Summit gibi etkinlikler, bu amaçla atılan adımları desteklemekte ve dijital dünyanın geleceğini daha güvenli şekillendirmeye katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.