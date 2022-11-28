Dijital ekosistemler, IDC Cloud Roadshow’da yeniden tasarlanacak

ABD merkezli bilişim sektörü araştırma ve danışmanlık şirketi International Data Corporation’ın (IDC) Türkiye, düzenleyeceği IDC Cloud Roadshow zirvesi ile Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların BT yöneticilerini, bulut ve altyapı teknolojilerinin önemli tedarikçilerini ve son kullanıcıları bir araya getirecek. 150'den fazla üst düzey yöneticinin katılacağı zirvede; içinde bulunduğumuz dijital inovasyon çağına ait deneyim ve öngörüler paylaşılacak. Dijital dönüşüm çalışmalarına paralel bulut, veri merkezi ve geleceğin teknolojileri hakkında bilgi birikimlerini paylaşmak üzere bir araya gelecek BT yöneticileri, yeni nesil veri merkezleri ve BT stratejileri hakkında da fikir alışverişinde bulunacak.

IDC uzmanlarının 2022 yılı bulut ve altyapı teknolojileri öngörülerini de paylaşacağı zirvede, çoklu bulut mimarileri, dijital dönüşümün altyapılara etkisi, veri merkezi optimizasyonu ve buluta geçiş stratejileri gibi ana gündem maddeleri ele alınacak. Zirve boyunca yapılacak sunumlar ve interaktif paneller ile yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün, Türkiye’nin veri merkezi ortamı üzerindeki etkileri incelenecek. Yıl içinde gerçekleştirilen projeleriyle dereceye giren kurum ve yöneticilere 5 kategori altında ödüllerin verileceği IDC Cloud Awards ödül töreni ile zirve tamamlanacak.

"Bulut tüm permütasyonlarda daha baskın roller oynamaya devam edecek"

Türkiye’deki dijital dönüşüm çalışmalarına paralel olarak bulut ve veri merkezi pazarının da hızla büyümeye devam ettiğini kaydeden IDC Türkiye Başkan Yardımcısı Nevin Çizmecioğulları; “Veriler ister şirket içinde tutulsun ister bulut veya altyapı abonelik hizmetleri ile sağlansın dijital bir işletmenin başarısı dijital altyapının kalitesine, ölçeklenebilirliğine ve esnekliğine bağlıdır. Bu başarı, dijital dünyada iş performansını optimize etmek için geniş bulut merkezli bilgi işlem, depolama, ağ, uç, otomasyon ve analitik teknolojileri ve bulut hizmetleri yelpazesini kapsamaktadır. Kurumların buluta geçme motivasyonlarına baktığımızda son yıllarda bazı global ekonomik sebeplere dayandığını gözlemliyoruz. Altyapıdaki yenileme döngüsü, artan fiyatlar, kur karşısında azalan TL bütçeleri, bir yıla uzanan teslimat süreleri ve önümüzdeki çeyreklerde BT harcamalarını etkileyebilecek daha zorlu ekonomik koşulların beklenmesi, harcamaların buluta kaymasına neden oldu. Bulut metodolojileri sağladığı çeviklik, kuruluşların iç ve dış paydaşlardan hızla değişen gereksinimleri uygun ölçekte, hızlı bir şekilde teslim etmelerini sağlayarak gelecekteki yenilikler için bir işletim modeli olarak görülüyor. İşletmeler dijital öncelikli ekonomiye dönerken, bulut tüm permütasyonlarda BT sektöründe her zamankinden daha büyük ve hatta baskın roller oynamaya devam edecek. Dijital etkinleştirme dünyamızda kalıcı, ancak dinamik bir fikstür. Okullardaki, şirketlerdeki ve hükümetlerdeki bireysel kullanıcılar ve çalışanlar her zaman yaşamları ve istenen sonuçları iyileştirebilecek dijital tabanlı bir geliştirme olup olmadığını soruyor. Tüm sektörler, verileri kendi avantajlarına göre akıllı bir şekilde kullanmak istiyor ve bunu daha hızlı erişime sahip oldukları bulut temeli üzerine kurulu dijital teknolojilere yapabilirler” diye konuştu.

IDC'nin bulut için en iyi 10 tahmini

IDC'nin 2023 ve sonrası bulut teknolojileri için en iyi 10 tahmini; BT kuruluşlarının bulut teknolojilerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğine, yeni konumlara genişletme bulutlarından nasıl yararlanabileceğine ve önümüzdeki beş yıl içinde bulut kaynaklarının daha akıllı yönetimine nasıl odaklanabileceğine ilişkin perspektifini çerçevelemektedir. Bu çalışmaya göre 2024'e kadar; G2000'in %40'ı veri, teknik ve operasyonel gereksinimleri karşılamak için iş yüklerinin %10'unu bağımsız bir bulut sağlayıcısına taşıyacak. BT alıcılarının %80'i, müşterilerinin dolaylı karbon emisyonlarını azaltmaya nasıl yardımcı olabileceklerini gösterme yetenekleri konusunda bulut hizmetleri sağlayıcısıyla çalışmaya karar verecek. Dijital işin karmaşıklığı ve BT bütçe baskıları, G1000 şirketlerinin %70'ini ayrıntılı geri ödemeler, kıyaslama ve çoklu bulut optimizasyonu ile FinOps olgunluğunu artırmaya yönlendirecek. 2025'e kadar kuruluşların %75'i bulut, uç ve özel ortamlarda tutarlı bir uygulama devreye alma deneyimi sağlayabilen teknoloji ortaklarını tercih edecek. G2000'in %55'i, maliyetleri optimize etmek, satıcı bağımlılıklarını azaltmak ve yönetişimi geliştirmek için hiper ölçekleyiciler arasında aktif veri geçişini sağlamak için çoklu bulut veri lojistik platformlarını benimseyecek. Kuruluşların %70'i bulut ve uç uygulamalarının ve iş yüklerinin kullanılabilirliğini, gecikmesini, performansını, güvenilirliğini ve ölçeğini iyileştirmek için bulut WAN'larını ve geçiş ağlarını benimseyecek.

G2000'in %45'i 2026'ya kadar siber kurtarmayı bir hizmet olarak benimseyecek

2026'ya kadar, G2000'in %45'i, fidye yazılım saldırıları arttıkça ve DIY çabalarıyla kolayca elde edilemeyen karmaşık kurtarma stratejileri gerektirdiğinden siber kurtarmayı bir hizmet olarak benimseyecek. 2027'ye kadar şirketlerin %65'i, esnekliği artırmak ve tekrarlayan BT operasyonlarını azaltmak ve tamamen özerk bir dijital altyapıya geçmek için olay odaklı otomasyon kullanarak yılda 1 milyon doların üzerinde tasarruf sağlayacak. Kuruluşların %80'i, çeviklik, ölçek ve daha hızlı iş içgörüleri elde etmek için özel bulut tabanlı performans yoğun bilgi işlem ortamlarına yatırım yapacak. Yapay zeka, geliştirme ve erken devreye alma aşamasındaki yeni dijital çözümlerin %80'i için işlevsel iş gereksinimlerini karşılamak üzere otomatik kod oluşturarak geliştirici hızını önemli ölçüde artıracak.

Dünyada bulut dışı ortam harcamalarının %32,1’e düşeceği öngörülüyor

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Ayşe Kaptanoğlu ise, IDC’nin globalde gerçekleştirdiği en son araştırmaya göre, 2021 yılında tüm dünyada altyapı harcamalarının %45,2’si bulut dışı ortamlar için yapılırken, 2026 yılına gelindiğinde bu oranın %32,1’e düşeceği öngörülüyor. Türkiye’de IDC olarak 2011 yılından bugüne gerçekleştirdiğimiz bulut teknolojileri temalı bu etkinliğimizde sadece bulutun faydasını değil, birçok yeni teknoloji ile kullanımını, nasıl daha maliyet etkin kullanabileceğimizi ve buluttaki en yeni trendleri konuşacağız” dedi.