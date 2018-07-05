Dijital pazarlamada KOÇ ve WPP güç birliği: "Ingage"

05 Temmuz 2018

Kuruluşundan bu yana Koç Topluluğu şirketleri adına medya satın alma ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan Zer ile Türkiye’de ve dünyada pazarlama iletişiminin lider oyuncusu WPP, dijital pazarlama alanında deneyim ve uzmanlıklarını birleştirdi. Koç Topluluğu ile WPP’nin eşit ortaklığında kurulan “Ingage”, dijital pazarlama alanında strateji odaklı hizmet verecek. Ingage, ülkemizde liderliği hedeflerken, bölgesel anlamda da büyümeye odaklanacak.

Bugüne kadar Zer bünyesinde strateji odaklı uzmanlık ve teknoloji kullanımı ile hızla büyüyen dijital pazarlama hizmetleri Ingage ile bir adım öteye taşınacak. Ingage, WPP’nin dünyadaki lider ve uzman yetkinliklerini kullanarak, , dijital pazarlamanın hizmet alanlarını genişletmeyi ve yeni müşteriler kazanarak bölgesel fırsatları değerlendirmeyi de hedefleyecek.

Zer Genel Müdürü Aykut Özüner, yaptığı açıklamada Ingage’in dijital alanda büyümeyi ve müşterilerine farklı çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Aykut Özüner, şunları söyledi; “Koç Topluluğu olarak, Zer ile dijital pazarlama hizmeti verdiğimiz mevcut müşteri portföyümüzü bu yeni ortaklık ile güçlendirerek, artırmayı hedefliyoruz. Ingage, sahip olduğu sektörel uzmanlığı ile perakende, dayanıklı tüketim, otomotiv, finans, yerel iletişim ve e-ticaret alanlarındaki deneyimlerini derinleştirmeye devam edecek.” Yaratılacak en büyük farkın özellikle sunulacak hizmetlerin çeşitliliği ile sağlanacağının altını çizen Özüner, Ingage ile Türkiye ‘de dijital pazarlama disiplinin gelişmesine de sektörel bir katkı sağlayacaklarını söyledi.

WPP adına görüşlerini aktaran Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler ise “WPP, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile dijital pazarlama alanında önemli bir oyuncu olarak adından söz ettiren Zer’in yerel piyasadaki gücü ile WPP’nin küresel deneyimlerini bir araya getirdik. Türkiye’deki yatırımları arasında özel yeri olan bu güçlü ortaklık ile hayat bulan Ingage, önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’de değil bölgesel anlamda da büyüme hedefine odaklanacak” dedi.

Bugüne kadar Zer çatısı altında müşterilerine hizmet veren dijital pazarlama ekibi bundan sonra Ingage bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Ingage, halihazırda tüm dijital sertifika ve eğitimlerini tamamlamış 50 kişilik uzman kadrosu ile müşterilerine hizmet sunacak. Çevik organizasyon yapısıyla Ingage, dijital pazarlama alanındaki yeniliklere de hızla adapte olarak önümüzde dönemde yatırımlarına devam ederken, bu hedef doğrultusunda organizasyon yapısını da genişletecek.