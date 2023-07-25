Dinçer, Prince's Trust International'a katıldı

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Dinçer, Kral III. Charles’ın liderliğini yaptığı prestijli yardım kuruluşu The Prince’s Trust International’ın hamiler ailesine girerek saygın bir görev üstlendi. Dinçer, gençlerin gelişimi ve hayatta ilerlemelerini sağlamak için çalışan kuruma global konuların ele alınmasında yardımcı olacak.

Kralla daha önce de çalıştı

III. Charles ve Suzan Sabancı Dinçer, daha önce de Kral’ın tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüttüğü The Prince's Charities çatısı altında birlikte çalışmışlardı. Birleşik Krallık’ın büyük sosyal sorumluluk kuruluşlarından olan ve girişimcilik, çevre, eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren kurumda Dinçer, danışma kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Suzan Sabancı Dinçer, Kral III. Charles'ın sosyal konulara duyarlı ve bu konulara çok fazla vakit ayıran bir lider olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte bir kez daha çalışma imkânı bulduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. The Prince’s Trust Internati onal’la birlikte gençleri desteklemek ve güçlendirmek için çok önemli girişimleri hayata geçireceğimize eminim.

Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hayatında olumlu bir etki bırakmak için üstlendiğim bu görev için çok heyecanlıyım. Bu görevle birlikte, sosyal konulardaki şahsi bilgi birikimimi uluslararası bir kuruma taşımaktan da ayrıca gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.