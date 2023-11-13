Dış hatlarda büyümek için ciddi bir potansiyel var

Necmi ÇELİK

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus’un 7 iç hat ve 5 uçakla başlayan yolculuğunun bugün 49 ülkede 96 noktaya ve Türkiye’de 36 havaalanına uçan 100 uçak filoluk büyük bir havayolu şirketine dönüştüğünü söyledi. Öztürk, “Genç bir filoya sahibiz.

Filomuzun yaşı 4.6 ve yüzde 80’i yeni nesil uçaklardan oluşuyor. Hedefimiz yakın bir gelecekte uçtuğumuz dış hat sayısını 100’ün üzerine çıkarmak olacak” dedi. Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet’in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçak olan ve kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini ve imzasını taşıyan “Cumhuriyet” ile Samsun’a bir basın gezisi düzenledi.

Güliz Öztürk, havacılık sektörünün hem iç hem dış hatlarda büyüme sürecinde olduğunu ifade ederek, “Pegasus’un 6 saatlik uçuş ağında 500 havaalanı ve 66 ülke bulunuyor. Biz mevcut durumda dış hatlarda 96 noktaya uçuyoruz. Bu şu anlama geliyor ki yeni rotalar açmak için önümüzde büyük bir potansiyel var. Yurtdışı fırsatlarını da değerlendirerek büyüyeceğiz” dedi.

Covid öncesine göre %32 artış

CEO Güliz Öztürk, şirketin 2023 yılı performansını ve 2024 yılının öngörülerini değerlendirirken, “2023’ün ilk 9 ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre toplam kapasitemizi yüzde 24, toplam misafir sayımızı yüzde 20 büyütmeyi başardık ve yılsonunda toplamda yüzde 20 artış öngörümüzü koruyoruz. Kapasite seviyemizi, son normal yıl olan 2019 ile kıyaslarsak, yüzde 32 artış kaydetmiş durumdayız” dedi. Öztürk, Pegasus’un 2024 yılında yüzde 10-12’lik bir büyüme hedeflediğini bildirdi.

Kaybedilen kapasiteyi en hızlı Türkiye geri kazandı

Güliz Öztürk 2023 yılına girerken seyahat talebinde pandemi çıkışında hızlanmanın normalleşeceği öngörüsüyle hazırlık yaptıklarını kaydetti. Öztürk, “Türkiye pandemide kaybedilen kapasiteyi en hızlı kazanan ülke oldu. Dünyada bir çok havayolu uçuş personelini işten çıkardı. Bizler ise pilotlarımız ve kabin görevlilerimiz, teknik ve idari ekibimiz dahil hiçbir arkadaşımızla yollarımızı ayırmadık. Tüm ekiple bu süreci birlikte yaşadık. Kapasite planlarımızı doğru yaptık ve ekip de hazırdı.

Ve 2022’nin ikinci yarısında güçlü gelen yolcu talebini karşılayabildik ve hem karlılıkta hem de kapasiteyi geri getirme anlamında bu bize büyük avantaj sağladı. Kapasiteyi geri alırken insan kaynağının hazır olması çok belirleyici oldu “dedi. 2024 yılında filo sipariş planları doğrultusunda yeni nesil uçakları teslim alacaklarını ve filodaki eski nesil uçakların planlı çıkış süreçlerinin de devam ettiğini belirten Güliz Öztürk, sipariş takvimlerine göre 2024 yılında 17 adet yeni nesil uçağı daha filosuna katmayı planlayan Pegasus’un net olarak filosunun 12 adet artacağını vurguladı.

Sabiha Gökçen’de ikinci pistin yapımının tamamlandığını ve yakın zamanda hizmete girmesini beklediklerini kaydeden Öztürk, “İkinci pist sonuçta kapasite artışı demek. Sabiha Gökçen bizim ana üssümüz. Yeni pist Pegasus’un büyümesini de ateşleyecek. Sadece Sabiha Gökçen’de değil, Ankara, İzmir ve Antalya’da da büyüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Dünya iş modelimizi takip ediyor”

Dünya’nın sorularını yanıtlayan Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, marka bilinirliği ve iş modeli konusunda açıklamalar yaptı.

Öztürk, “Uçtuğumuz coğrafyalarda Pegasus’un marka bilinirliği oldukça yüksek ve hem operasyon hem de finansal performans açısından Pegasus’un uyguladığı iş modeli dünyada yakından takip ediliyor. Sektörde bu iş modelini uygulayan veya uygulamayan tüm havayolları tarafından da takip edilen bir havayoluyuz. Özellikle Covid sonrası dönemde yaptıklarımız ve gösterdiğimiz başarılı performansımız ilgi çekiyor” diye konuştu.

Bu coğrafyada Pegasus’un algısı konusunda ise Öztürk, “Biz bu coğrafyada hem Türkiye’ye hem Türkiye ötesine taşımacılık yapan bir havayoluyuz. Dolayısıyla Ortadoğu pazarında Pegasus sadece Türkiye’ye taşıma yapan bir havayolu değil, aynı zamanda Avrupa’ya da ulaşabilecekleri bir havayolu durumunda. Bu nedenledir ki Pegasus bu coğrafyada çok iyi tanınıyor ve biliniyor ve satışları da yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

“Hayalimde 200 uçaklık bir filoya ulaşılması var”

Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, dünyada iki büyük uçak üreticisi Airbus ve Boeing’in uçak siparişlerini şirketlere geç teslim ettiğini söyledi. Nane, “Tedarik zincirindeki aksamalarda hala tam bir düzelme yok. Biraz iyileşme var ama yüzde 100 düzelme yok. Yüksek sayıda siparişi olan dünyadaki büyük şirketler, uçakları zamanında teslim alamadıkları için ciddi sıkıntılar çekiyor.

Bizim büyüme planları açısından bu gecikmeler önemli bir sıkıntı yaratmıyor çünkü 2024’te bu gecikmelerin daha da kısalacağını bekliyoruz. Teslimatlar biraz gecikmeli olsa da sonuçta uçakları teslim alabiliyoruz” dedi. Mehmet T. Nane, “Hayalinizde Pegasus’u gelecekte nerede görüyorsunuz” sorusuna, “Ben Pegasus’ta 7.5 yılımı tamamladım. Benim 10. yılımda Pegasus bugünden baktığımızda 130 uçaklık bir uçak şirketi haline gelecek. Eğer ömrüm yeterse Pegasus’u 200 uçaklık bir havayolu şirketi olarak görmek isterim” şeklinde cevap verdi.