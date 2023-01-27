Diyarbakır’dan Kocaeli’ne, Türkiye çapında belirlenen 40 okula destek

Günsan Elektrik, tüm çocukların eşit şartlarda eğitim görmesine katkı sağlayacak bir projeye imza attı. Özelleştirilmiş kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tasarlayan İhtiyaç Haritası iş birliğiyle başlatılan proje ile Türkiye genelinde ihtiyacı bulunan 40 ilköğretim okulunun elektrik ekipmanları Günsan tarafından karşılandı. Diyarbakır’dan Kocaeli’ne, Türkiye çapında belirlenen 40 okul; Günsan Elektrik’in çocuk korumalı prizleri, ışıklı anahtarları gibi yenilikçi, güvenli ve kullanımı kolay elektrik ürünleri ile donatıldı.

‘‘Eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz’’

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan yeni projeleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Elektrik aksesuarlarında inovatif ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Günsan Elektrik’in 40. yılını geride bıraktık. Günsan, 40 yıldır bir yandan ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak saha dinamikleri ve küresel parametreleri merkeze alan çalışmalar gerçekleştirirken bir yandan da topluma katkı sağlayacak projeleri hayata geçiren bir marka olarak önceliklerini belirlemiş. Günsan’ın bu stratejisine ve 40. yılına yakışacak anlamlı bir proje başlatmak istedik. İhtiyaç Haritası iş birliğiyle Türkiye genelinde ihtiyacı olan 40 ilköğretim okulunu belirledik. Gururla imza attığımız 40. Yıl 40 Okul projemizle 40 okulun elektrik donanımıyla ilgili gereksinimlerini karşıladık. 40. yılımızı taçlandırdığımız bu projenin devamını gerçekleştirerek öğrencilerin eğitim hayatına ışık olmayı hedefliyoruz.”