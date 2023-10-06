‘Doğa öncüleri’ sahadaki yerini aldı

Başak Nur GÖKÇAM

QNB Finansbank finansal desteğiyle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ‘Doğa Öncüleri Gençlik Programı kapsamında 10 ilde 10 bin öğrenciye, Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim ve Enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi. Eğitimler sonunda seçilen projeler Ulusal Gençlik Konferansı’nda en çok etki yaratan kategorilerinde verilen ödüllerin sahibi oldu.

Konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Berber, “Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 27 ilde 2 bin okula ulaşmıştır. Program, gençlerin kendi çevrelerini, sonra da toplumu dönüştürebilecekleri doğa koruma projelerinin gerçekleştirilmesine vesile olmaktadır. Programın yürütücüsü WWF ve proje finansörü QNB Finansbank’a da süreçteki destekleri için teşekkür ederiz. Birlikte çalışarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz” dedi.

Doğa koruma bilinci artırılmalı

Programa ilişkin konuşan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise,“Doğa Öncüleri Programı genç nesillerin doğa koruma bilincini artırmak, doğal kaynaklarımızı korumak için yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve toplumumuzun geleceğini daha sürdürülebilir hale getirmek için onları cesaretlendirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

Aydınlık geleceğin anahtarının çocuklar olduğunun altını çizen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan da, “QNB Finansbank olarak 2015 yılından bu yana tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, eğitimlerine katkı sağlamak üzere yürütüyoruz. Bunun için Minik Eller Büyük Hayaller Platformu’muzu kurduk ve bugüne kadar 600 binden fazla çocuğumuza, matematikten kodlamaya, iklim farkındalığından kültür-sanat, dramaya kadar birçok alanda eğitim desteği verdik. 1 yıl önce, WWF-Türkiye’nin, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nın destekçisi olduk” dedi.

“Dünyayla1 olma sözü verdik”

Banka olarak iklim farkındalığını iş yapış şekillerinin ve operasyonlarının odağına koyduklarının altını çizen Ömür Tan, “Geleceğimiz için bir dönüşüm yolculuğuna çıkarak Dünyayla1 olma sözü verdik. Dünyayla1 vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlarda, sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızda çocuklar bizim için her zaman öncelikli. Çünkü çocuklar, geleceğin liderleri, geleceğin karar vericileri. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve refah bir geleceğin inşasında onların sorumlu ve yaratıcı fikirleri temeli oluşturacak. Hep birlikte çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir gelecek sunmak için Dünyayla1 olup çalışmaya devam edelim. Çocuklarımızın hayalleri, bizim yolumuzu aydınlatacak” diye ekledi.

Farkındalıkları ‘yaşlarını geçti’

Programın en ilgi çeken projelerinden biri de İstanbul’daki Büyük Kılıçlı Ortaokulu’nun ‘Susuz Tarım (Hügelkültür), Kompost, Yağmur Suyu Hasadı’ Projesi oldu. 12-13 yaşındaki ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunulan projede, susuz tarım ve hügelkültürü konuşan çocuklarımız, yaptıkları sunumları ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Gaziantep Şehit Cengiz Topel Ortaokulu öğrencilerinin ‘İşlevsiz Atık Kahramanları’ adlı projesi ise son kullanma tarihi geçen ilaçların yalnızca %25’inin eczanelere geri götürüldüğüne yönelikti. Toplumsal farkındalığı amaçlayan ortaokul öğrencilerinin akademi düzeyinde sunum gerçekleştirmeleri, birçok yetişkin için de örnek oldu.