Doğan Gazetecilik'in unvanı değiştirildi
Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik oldu.
Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi.
Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.