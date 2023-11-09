Doğan Holding, gelirini yüzde 209 artırdı

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre, 2023 yılı ilk 9 ayında konsolide gelirleri 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 122 artarak 6,4 milyar TL olurken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 104 artarak, 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Yeni işlerimiz güçlü katkı sağlıyor"

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârının (FAVÖK)’deki yüzde 104 artışla 4,5 milyar TL olmasında odaklandıkları alanlarda şirketlerin güçlü operasyonel performanslarının etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti: “Doğan Holding olarak stratejik segmentlerimize odaklı bir şekilde portföyümüzü yönetirken güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Özellikle yeni kurduğumuz ve yakın zamanda Doğan Holding bünyesine kattığımız şirketlerimizin performansı, uyguladığımız stratejinin başarısını kanıtlıyor."