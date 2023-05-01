Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Sürdürülebilirlik en önemli meselemiz olmalı

Capital, Ekonomist ve Start Up tarafından 2012 yılından beri düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi bu yıl Sapanca’da NG Enjoy Otel’de düzenlendi. Hızla değişen dünya ve Türkiye gündemine dair iş ve fikir liderlerini bir araya getiren Zirve, “Yeni nesiller için yarını şekillendirecek politikalar ve iş stratejileri” temasıyla gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin konuşması sonrası başlayan panellerde iş, ekonomi ve siyaset dünyasının fikir liderleri, Cumhuriyetin 100. yılı odağında konuşmalarını yaptı.

“100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik Ve Strateji” oturumunda, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iş dünyasının stratejileri ve genç nüfusla Türkiye’nin fırsatlar merkezine dönüşümü ele alındı. Moderatörlüğünü Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar'ın yaptığı oturuma; Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı katıldı.

"Daha çok kadın liderlere ihtiyacımız var"

Zirve kapsamında yer alan “100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik Ve Strateji” başlıklı oturuma panelist olarak katılan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, yeni bir liderlik anlayışıyla sürdürülebilirliğin en önemli mesele olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “İş dünyası olarak bütünün hayrını gözeterek hareket etmeye başlamanın çoktan zamanı geldi. Bunun içinde sürdürülebilirlik en önemli meselemiz olmalı. Bu ancak yeni bir liderlik anlayışı ile olabilir. İçten dışa liderlik eden, farkındalığı yüksek, kişisel dönüşümlerini tamamlamış, kendini ve değerlerini bilen ve onlarla uyum içinde yaşayan, korkuyla değil sevgiyle liderlik eden, sadece çok bilgili değil, aynı zamanda bilge, yüreğiyle ve aklıyla karar veren, daha fazla iş birliği yapan, can kulağı ile dinleyen liderlere ve daha çok kadın liderlere ihtiyacımız var.”

"Yeni yatırım fırsatlarını sürdürülebilirlik bakış açısıyla inceliyoruz"

Doğan Holding’in iyileştirici ve onarıcı bir şirket olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Faralyalı, “Portföyümüzü sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda dönüştürüyoruz. Karbon salımını çok olan veya dönüştürülmesi daha zor sektörlerden çıkma kararı alıyoruz. Örneğin 2022 senesinde Çelik Halat şirketimizi sattık. Bu hafta Aytemiz şirketimizin satışını tamamladık.

Yeni yatırım fırsatlarını ise her zaman sürdürülebilirlik bakış açısıyla inceliyoruz. Geleceğin işlerine odaklandık. Galata Wind ile Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin Ar-Ge, tasarım ve üretimde öncü lider teknoloji şirketlerinden KAREL’e yatırım yaptık. Sürdürülebilir mobilite yatırımlarına Doğan Trend Otomotiv ile devam ediyoruz.

Biz Dünyayı kirleten değil, fayda sağlayan, problem yaratan değil problem çözen, fırsat yaratan, iyilikten yana, iyilik içeren, onarıcı ve iyileştirici, iyi bir şirket olmak için çalışıyoruz. Sanıyorum Türkiye’de tüm hissedar yönetim kurulu üyelerinin kadın olduğu tek şirketiz. Bu anlamda sorumlu iş dünyasının örnek bir şirketini yaratmak bize yakışır diye de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

‘Yeni nesil’ odağında yapılan zirvede, paneller arasında gençlerin sesini iş dünyasına duyurmasına da fırsat verildi. Öğrenci, çalışma hayatına atılan ve STK temsilcisi olan 13 gencin konuşmalarının olduğu videolar gün boyunca panel aralarında yayınlandı. Böylece gençler yorum, istek ve değerlendirmelerini iş dünyasının fikir lider ve önderleriyle paylaşma şansı yakaladı.