Doğan Holding'den geri dönüşüm şirketine yatırım

Doğan Holding'in açıklamasına göre, iki şirket arasındaki hisse devri için resmi işlemler başlatılırken, hisse devri, resmi işlemlerin sona ermesini takiben gerçekleşecek.

Kullanılmış kıyafet ve tekstil üretim atıklarından rejenere elyaf ve iplik, pet şişe ve ambalaj atıklarından da polyester elyaf üretimi ile geri dönüşümde sektörünün en büyük kurulu kapasitesine sahip geri dönüşüm şirketi olan GAMA, geri dönüşüm ve döngüsellik konusundaki inovasyon odaklı çalışmalarıyla Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil başta olmak üzere birçok farklı sektörün, yerel ve ulusal markanın da en önemli iş ortaklarından biri olarak görülüyor.

Doğan Holding, bir taraftan katma değerli alanlara ve geleceğin işlerine yatırım yapmaya devam ederken portföyünü de sorumlu yatırım anlayışı ile dönüştürmeye devam ediyor.

'Sürdürülebilir iş modellerine yatırımı önemli buluyoruz'

Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, yatırımlarına dair şunları kaydetti: "2018 yılından beri yürüttüğümüz dönüşüm ve büyüme stratejimiz doğrultusunda makro trendlere uygun, ülkemizin gelişim alanları ile uyumlu ve rekabet avantajımızın güçlü olacağı alanlara yatırıma devam ediyoruz. Sorumlu yatırım holdingi perspektifiyle daha iyi bir dünya için sürdürülebilir iş modellerine yatırımı önemli buluyoruz. Aldığımız her yatırım kararının sadece kendi alanıyla sınırlı kalmadığını da biliyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin lider geri dönüşüm şirketlerinden biri olan GAMA’ya ve sektörün geleceğine inanarak yaptığımız yatırımı çok değerli buluyor, başlattığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz. GAMA’nın yerel ve global markalarla ilişkilerini ve inovasyon odaklı çalışmalarını güçlendirerek artırması için yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki GAMA uluslararası alanda da büyüyerek ülkemize ve sanayimize daha da güçlü bir şekilde değer katmaya devam edecek."