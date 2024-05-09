Doğan Holding’in 2023 yılındaki konsolide gelirleri 52,6 milyar TL olarak gerçekleşti

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2023 yılında konsolide gelirleri 52,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılında yıllık bazda %95 artarak 9,6 milyar TL olurken, esas faaliyet karı ise %111 artarak 11,5 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılında %28 artarak 297 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Karel Elektronik’in performansı ön plana çıktı. Doğan Holding’in net dönem kârı, yüksek operasyonel performansın yanı sıra finansal gelirler ve Aytemiz paylarının satışından elde edilen karla birlikte esas faaliyet karı olarak gerçekleşti.

‘Stratejimiz doğrultusunda attığımız adımlarla 2023 yılını güçlü finansal sonuçlara imza atarak tamamladık’

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, esas faaliyet karının %111 artışla 11,5 milyar TL olmasında odaklandıkları alanlarda şirketlerin güçlü operasyonel performanslarının etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:

“Kurumsal stratejimizin odaklandığı stratejik segmentlerde portföyümüzü etkin bir şekilde yöneterek güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemde bünyemize kattığımız ve yeni kurduğumuz şirketlerin performansı, izlediğimiz stratejinin başarısını 2023 yılında da kanıtladı. Hepiyi Sigorta, kısa sürede sektöründe fark yaratırken yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre %187 arttı. Dijital sigorta segmentindeki şirketimiz Hepiyi Sigorta 6 bin 500’ün üzerindeki acentesiyle çok kısa bir sürede sektörde ana oyunculardan bir tanesi haline geldi. MG markamızın otomotiv ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda %212 gelir artışı elde ettik. Otomotiv sektöründeki yatrımlarımızı devam ettiriyoruz. Otomotiv sektöründeki çatı şirketimiz Doğan Trend Otomotiv ile motosiklet üretimine başlıyoruz. İlk motosiklet bu yılın Eylül ayında banttan inmiş olacak. Sanayi ve ticaret segmentinde ise Karel Elektronik'in katılımıyla gelirlerimiz 2022’ye göre %19 arttı. Karel’in bir iştiraki olan ve bölgemizde güçlü uluslarası yapısı ile özel bir konumda olan Daiichi ile birlikte tüketici, savunma ve telekom elektroniğindeki gücümüzü otomotiv elektroniği alanında da artırıyoruz. Yeni yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarımızla Avrupa’nın en modern ve bağımsız elektronik tesislerinden biri haline gelen Karel’de 15 milyon dolarlık yatırımımızın şu ana kadar yüzde 70’lik kısmını tamamladık. Bu modernizasyon çalışmamızla yüzde 30’luk bir kapasite artışımız olacak. Bir diğer stratejik şirketimiz olan Galata Wind, 2023 yılında yatırımlarını sürdürerek 2025-26’da 550MW ve 2028’de 1.000MW kapasiteye ulaşma konusunda önemli adımlar attı. 2023 yılında ayrıca Türkiye’nin güvenilir uzman emlak platformu Hepsiemlak, sektörün en yenilikçi emlak sitesi Zingat’ı bünyesine kattı. Bu işlem ile birlikte Property Finder ile ortak olarak, global yatırımcıların hem Grubumuza hem de ülkemizin potansiyeline duyduğu güveni de bir defa daha göstermiş olduk.”

"675 milyon TL temettü dağıttık"

2023 yılında doğru strateji, çeşitlendirilmiş portföy ve zamanlı stratejik aksiyonların bir sonucu olarak 675 milyon TL temettü dağıttıklarını vurgulayan Göğüş, değer yaratımını ve yaratılan değerin paylaşımını önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

Doğan Yatırım Bankası’nın henüz 3 yıllık serüvenini değerlendiren Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü “Bankamız, küresel standartlarda sunduğu finansal çözümleri, hem yerel hem de uluslararası piyasalar alanındaki bilgi ve deneyimi ile sürdürülebilir katma değer üretmeye devam ediyor. Doğan Yatırım Bankası, son olarak Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı 100 milyon dolar değerindeki İslami finansman anlaşmasında finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı. Bankamız, daha önce de Doğan Holding’in %50 bağlı ortağı olan Aytemiz’in tamamının satışında Doğan Holding ve Aytemiz üyelerini temsilen satıcı taraf münhasır danışmanı olarak görev almıştı. Bankamızın hem Grubumuza hem de ülkemiz ekonomisine sunduğu katkılardan dolayı Grup olarak çok sevinçliyiz.”

“Sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz”

Göğüş, aktif portföy yönetimi anlayışıyla stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek şunları ekledi:

“65 yıllık deneyimimizle, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratan bir yatırım holdingi olma yolunda 2023 yılında önemli adımlar attık. Stratejimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, sigorta ve yatırım bankacılığı alanlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. 2020 yılından itibaren stratejik segmentlerimize odaklı bir şekilde portföyümüzü dönüştürüyoruz. Bu kapsamda bazı sektörlerden çıkıp bazı yeni sektörlerde faaliyetlerimizi başlattık. Mevcut faaliyet alanlarımıza ve geleceğin sektörlerine yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolara yakın yatırım planlıyoruz. Sürdürülebilirlik, pusulamız olmaya devam ederken yatırımcılarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”