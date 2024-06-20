Doğan Holding’in geliri 17,6 milyar TL
2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Doğan Holding, %47 reel artışla 17,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holdingin brüt kârı %85 artışla 2,5 milyar TL olurken, esas faaliyet kârı ise %376 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi
Doğan Holding, 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding, stratejik hedefleri doğrultusunda 2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre göre %47 reel artışla 17,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2024 yılı ilk üç ayında yıllık bazda %85 artarak 2,5 milyar TL olurken, esas faaliyet kârı ise %376 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi.
Doğan Holding’in 2023 yılı ilk üç ayında gerçekleşen 1,1 milyar TL net zararına karşın 2024 yılı ilk üç ayında 950 milyon TL net kâr gerçekleşti. Bu dönemde sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv ve teknoloji şirketi Karel Elektronik’in performansı ön plana çıktı.
“2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptık’
Esas faaliyet karının %376 artışla 1,6 milyar TL olmasında Grup şirketlerinin operasyonel süreçlerindeki başarılarının etkili olduğunu belirten Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Doğan Holding olarak doğru strateji, çeşitlendirilmiş portföy ve zamanlı stratejik aksiyonlarımız finansal sonuçlarımıza olumlu yansıyor. Sürdürülebilir değer yaratımı stratejimizin doğru uygulanmasıyla 2024 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal performansla kapattık. Hepiyi Sigorta’nın kısa sürede sektöründe fark yaratarak yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre %7 arttı.
Dijital sigorta segmentindeki şirketimiz Hepiyi Sigorta’nın yönettiği fon büyümeye devam etti ve Hepiyi Sigorta çok kısa bir sürede sektörde ana oyunculardan bir tanesi haline geldi. MG markamızın otomotiv ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda %181 gelir artışı elde ettik. Bu segmentte hem otomotiv hem motosiklet üretimi alanlarında arayışlarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. İzmir’de devam eden yatırımımızın eylül ayında tamamlanmasıyla ilk motosikleti banttan indirmeyi hedefliyoruz” dedi.
“5 yılda 1 milyar dolar yatırım planlıyoruz”
Yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, dijital sigorta ve yatırım bankacılığının Grubun önemli sac ayaklarıdan olduğunu belirten Göğüş, "Bu alanlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolara yakın yatırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.