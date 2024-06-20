Doğan Holding’in geliri 17,6 milyar TL

Doğan Holding, 2024 yı­lı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding, stra­tejik hedefleri doğrultusunda 2024 yılı ilk üç ayında bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre göre %47 reel artışla 17,6 mil­yar TL konsolide gelir elde et­ti. Doğan Holding’in brüt kâ­rı, 2024 yılı ilk üç ayında yıllık bazda %85 artarak 2,5 milyar TL olurken, esas faaliyet kâ­rı ise %376 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Hol­ding’in 2023 yılı ilk üç ayında gerçekleşen 1,1 milyar TL net zararına karşın 2024 yılı ilk üç ayında 950 milyon TL net kâr gerçekleşti. Bu dönemde sigor­ta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme ya­kalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkat çeken Do­ğan Trend Otomotiv ve tekno­loji şirketi Karel Elektronik’in performansı ön plana çıktı.

“2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptık’

Esas faaliyet karının %376 artışla 1,6 milyar TL olmasın­da Grup şirketlerinin operas­yonel süreçlerindeki başarıla­rının etkili olduğunu belirten Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Doğan Holding ola­rak doğru strateji, çeşitlen­dirilmiş portföy ve zaman­lı stratejik aksiyonlarımız fi­nansal sonuçlarımıza olumlu yansıyor. Sürdürülebilir de­ğer yaratımı stratejimizin doğ­ru uygulanmasıyla 2024 yılı­nın ilk çeyreğini güçlü finansal performansla kapattık. Hepiyi Sigorta’nın kısa sürede sektö­ründe fark yaratarak yakaladı­ğı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmen­timizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre %7 arttı.

Dijital si­gorta segmentindeki şirketi­miz Hepiyi Sigorta’nın yönet­tiği fon büyümeye devam etti ve Hepiyi Sigorta çok kısa bir sürede sektörde ana oyuncu­lardan bir tanesi haline geldi. MG markamızın otomotiv ti­caret ve pazarlama segmen­tindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda %181 gelir artışı elde ettik. Bu segmentte hem otomotiv hem motosiklet üretimi alanlarında arayışla­rımız ve yatırımlarımız devam ediyor. İzmir’de devam eden yatırımımızın eylül ayında tamamlanmasıyla ilk moto­sikleti banttan indirmeyi he­defliyoruz” dedi.

“5 yılda 1 milyar dolar yatırım planlıyoruz”

Yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, dijital si­gorta ve yatırım bankacılığının Grubun önemli sac ayakları­dan olduğunu belirten Göğüş, "Bu alanlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanı­yoruz. Önümüzdeki 5 yıl içeri­sinde 1 milyar dolara yakın ya­tırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.