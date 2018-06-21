Doğan Medya, Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi
Demirören Holding'e satılan Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi.
Doğan Gazetecilik, "Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi" olan unvanının "Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini duyurdu.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, değişikliğin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edildiğini belirtti.
Doğan Holding ile Demirören Medya Yatırımları arasında, Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması konusunda hisse satışı işlemi nisan ayı başında gerçekleşmiş, Rekabet Kurulu izni mayıs ayında alınmıştı.
Kaynak: Reuters