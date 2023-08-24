Doğan, Milpa’yı 55 milyon dolara sattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında devredildiği kaydedildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 208 milyon Türk Lirası ödenmiş sermayesinde şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki, toplam 171 milyon 161 bin 612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55 milyon dolar bedel ve ‘Pay Devir Sözleşmesi’ üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildi.