Doğanlar Holding Aliağa’da piroliz yağı üretecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Geçtiğimiz yıl yüzde 80 büyüme ile hedeflerini tutturan Doğanlar Holding, bu yıl enerji ve inşaat alanındaki yatırımlarını ağırlık verecek.

Teknoloji, insan kaynağı ve üretim gücüyle 28 şirketiyle, başta mobilya olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Doğanlar Holding, özellikle sürdürülebilirlik adına geri dönüşüm yatırımlarına odaklandı. Bugüne kadar 300 milyon dolarlık yatırım yapılan Biotrend tesislerinde çöpten elektrik üreten grup, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırımla ‘kimyasal ileri dönüşüm’ tesisi kuracak.

Böylece teknolojik, ekonomik ya da ekolojik nedenlerle mekanik olarak geri dönüştürülemeyen plastiklerin sürdürülebilir ham madde olarak döngüsel ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Devlet tarafından süper proje kapsamına alınan ve nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretecek tesis, İzmir Aliağa’da kurulacak. Honeywell ortaklığında gerçekleşecek yatırımın tamamlanması ile tesiste yıllık 55 bin ton piroliz yağı üretilmesi planlanıyor. Tesisin 2027’nin ilk çeyreğinde hizmete girmesi amaçlanıyor.

Kazma 3. çeyrekte vurulacak

Söz konusu yatırımı ‘tek seferde’ yapılan ‘en büyük’ yatırım olarak nitelendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “300 milyon dolarlık bu proje ile atık plastikten nafta muadili ürünler üreteceğiz. Günümüzde 8 milyon ton plastiğin yüzde 8’i ekonomiye kazandırılıyor. Bu tesisle geri dönüşüm yüzde 30’a çıkacak. Cari açığın kapanmasına katkı sunulacak, ciro iki katına çıkacak.

Kazmayı bu yıl üçüncü çeyrekte vuracağız” dedi. Biotrend tesislerine bugüne kadar 300 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığını, yeni yatırımlarla tutarın toplam 600 milyon dolara ulaşacağını aktaran Doğan, enerji üretimi ve entegre atık yönetimi faaliyetleri dışında karbon ticareti alanında da faaliyetleri bulunduğunu aktardı. Doğan, Biotrend’in bugüne kadar 7,3 milyon dolar karbon satışı geliri elde ettiğini açıkladı.

Mobilyada ihracat odaklı büyüme

Doğanlar Mobilya Grubu, ihracat yılı olarak ilan ettiği 2024’te bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak Banyo, Lova Yatak, Ruumstore ve Biga Home olmak üzere 6 markası ile yatırımlarına devam ediyor. Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan, ihracattaki ülke sayısını artırma ve global marka olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan grubun 2024 yılında konsolide bütçesinin yaklaşık yüzde 5’ini yatırımlara ayıracağını belirtti.

Doğan, planlanan yatırım alanları arasında sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kapasite artışları, ARGE ve inovasyon yatırımlarının da yer aldığını aktardı. Bugün 45 ülkeye ihracat yapan Doğanlar Mobilya, bugün yüzde 12-15 olan ihracat payını 3 yılda yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

45 milyon TL’lik renovasyon projesi

2023 yılında yüzde 80 büyüyen grubun bu yılki büyüme hedefini yüzde 70 olarak açıklayan Doğanlar Mobilya CEO’su Mustafa Karamemiş, “İlk 4 ayda yüzde 81 büyüme yakaladık” dedi. Yatırımları anlatan Karamemiş, enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon emisyonu azalımı gibi alanlarda yaptığı çalışmaların, GES ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla birlikte destekleneceğini belirtti.

Bu kapsamda Mobilya Grubu’nun, 9.542 kWp gücünde elektrik üretecek GES yatırımı için 4,2 milyon dolar bütçe ayrıldığını aktaran Karamemiş, Düzce Kelebek fabrika çatısında montajın başlayacağını duyurdu. 2.5 milyon euroluk makine parkuru yatırımı bağlantısının yapıldığını dile getiren Karamemiş, sistem verimliliğinin yüzde 30-35 artırıldığını iletti. Karamemiş, kurdukları kurumsal satış departmanı sayesinde 38 milyon TL’lik kamu ihalesi, 45 milyon TL’lik yurt dışında otel benzeri renovasyon projesi alındığını kaydetti.

“İtalyan markalarla görüşüyoruz”

Milano Mobilya Fuarı’nda iki İtalyan marka ile işbirliği görüşmesi yaptıklarını belirten Mustafa Karamemiş, şunları söyledi: “Şu anda karşılıklı görüşme, tanışma halindeyiz. İtalya’da ticari bir marka oluşturma üzerine bir yatırım olabilir. Şartlara göre satın alma da düşünebiliriz. Avrupa’da bilinen bir marka, uzak pazarlara açılma projeksiyonu var. Biz de katma değerli mobilya satmak için İtalya’yı düşünüyoruz. Görüşmelerin yılsonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz.”

Doğanlar Mobilya’nın yurt içi ve yurt dışında toplam 735 satış noktasına ulaştığını belirten Karamemiş, yılın ilk çeyreğinde açılan 11 yeni mağazayla da öngörüleri doğrultusunda yol aldıklarını söyledi. Karamemiş, geçtiğimiz yıl resmi açılışı gerçekleştiren ve Senegal’in ilk ve tek mobilya üretim tesisi olma özelliğine sahip Biga Home markasının bugün 20 satış noktası bulunduğu ve Afrika pazarında büyümeye devam ettiği belirtti.

Piroliz yağı nerede kullanılır?

Atık lastik piroliz yağı,esas olarak çimento fabrikaları, cam fabrikaları, seramik fabrikaları, tuğla fabrikaları, ağır petrol santralleri, çelik fabrikaları ve kazan fabrikaları ve sıcak tedarik merkezi gibi ağır sanayilerde yakıt olarak kullanılıyor.

“2025’te holdingi borsaya açacağız”

İki şirketiyle borsada işlem gören Doğanlar Holding, holding olarak da halka arza hazırlanıyor. Halka arz konusunda ön hazırlıkların başladığını açıklayan Doğanlar Holding CEO’su Tuncay Mutlucan, “Aracı kurum görüşmelerimiz devam ediyor. 2025 yılı içerisinde holdingi borsaya açmayı planlıyoruz” dedi.

Topraksız tarımda ilk hasat

Biotrend’in Sivas’taki topraksız 54 bin metrekarelik alana kurulan cam seradaki domateslerin ilk hasadı Sivera markası ismiyle sofralara ulaşmaya başladı. İlk hasatta topraksız cam serada yetişen 40 ton domatesin 11 tonu yerli pazara, 10 tonu paydaşlara gönderildi. Geriye kalan 19 ton ile ilk ihracat Hollanda’ya gerçekleştirildi.

İnşaatta 6 milyar TL’lik proje

Doğanlar Holding’in büyüme hedefi koyduğu ana iş kollarından biri de inşaat. İstanbul Yenibosna’da kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını duyuran Davut Doğan, “10 yıldır üzerinde çalıştığımız bu projenin değeri 5-6 milyar TL. Ayrıca Senegal’deki mobilya yatırımının ardından inşaat işine de giriyoruz. Oradaki çalışmaların haziran ayında başlaması planlanıyor” bilgisini verdi.

“Küçük işletmelerin birleşmesi gerekiyor”

Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) Genel Başkanlığı görevini de yürüten Davut Doğan, mobilya sektöründe küçük üreticilerin sıkıntılı günler yaşadığına dikkat çekti. Nakit akışını iyi yürüten firmaların bu süreçten güçlü çıkacağını vurgulayan Doğan, “Küçük işletmelerle eskiden fiyat makasımız çok açıktı ama bugün fark kapanıyor. Onlar pazarlarını kaybediyor. Küçük üreticilerin birleşmesi lazım yoksa çoğu kapanmak zorunda kalıyor. Marka olanların önü açık. Kredi kartı taksit kısıtlamasından da küçükler etkileniyor” dedi.