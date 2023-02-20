Doğanlar Holding’den 1200 kişilik istihdam

Teknoloji, insan kaynağı ve üretim gücüyle, başta mobilya olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde 28 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Doğanlar Holding, yaşanılan deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlara öncelik vermek kaydıyla 1200 kişilik istihdam kararı verdi.

Dev istihdam Doğanlar Holding’in faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde gerçekleşecek olup, başvurular; ik@biotrendenerji.com.tr, kariyer@doganlarmobilyagrubu.com ve ik@biotrendenerji.com.tr adresleri üzerinden yapılabilecek.

“Bu felaketin üstesinden el birliğiyle geleceğiz”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında, Doğanlar Holding’in deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar için önemli destekler verildiğini ifade ederek, bu desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

Depremden etkilenen yurttaşlara yardım etmek için tüm imkânları seferber eetiklerini belirten Doğan, “Bu zamana kadar başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yataklı konteyner, çadır, ısıtıcı, WC, banyo, baza, yatak, kanepe, battaniye, yorgan, yastık, havlu, nevresim ve çeşitli kıyafetleri afet bölgelerine ulaştırdık. Bu desteklerimiz hiç bitmeyecek. Elimizden gelen her türlü desteği yaptık ve yapmaya da devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.