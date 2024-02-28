Doğanlar Mobilya 2024'ü ihracat yılı ilan etti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bünyesinde bulundurduğu Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve Biga Home markalarıyla faaliyet gösteren Doğanlar Mobilya, bu yıl özellikle ihracatta atağa geçecek. 2023 yılında 45 ülkeye ihracat yapan Grup, özellikle Amerika’daki yapılanmasını tamamlayacak; Afrika, Ortadoğu, Türk cumhuriyetleri bölgelerine odaklanacak.

Grubun gündeminde yurtdışı ve yurtiçinde marka satın almaları da bulunuyor. 2024 için yaklaşık 600 milyon TL’lik yatırım planlayan Doğanlar Mobilya, 5 yıl içerisinde satın almalar hariç 200 milyon dolar civarında bir yatırım öngörüyor. Grubun yatırım listesinde, dijital, sürdürülebilirlik, kapasite, satış noktası başlıkları bulunuyor. Grubun yeni dönem hedefleri ve projeleri hakkında DÜNYA’ya bilgi veren Doğanlar Mobilya CEO’su Mustafa Karamemiş, bu yıl grup olarak ABD başta olmak üzere toptan, lokal, online kanallarla daha da aktif olacaklarını belirtti.

2024’ün ilk 6 ayının OVP’nin ikinci 6 ayı olduğunu söyleyen Karamemiş, “Dolayısıyla bu 6 ayda ekonomide sıkılaşmaya bağlı daralma devam edecek. Biz belki de yılsonuna kadar sürecek bu daralmadan etkilenmemek için yönümüzü yurtdışına döndük ve bu yılı ihracat yılı ilan ettik. Bunun altını dolduracak hamlelerin proje olarak ekibimize verdik. Şu an ihracat seferberliğini başlattık” dedi.

Senegal’den Amerika’ya açılan yatak

Grup olarak geçen yılın eylül ayında Senegal yatırımı Biga Home’u devreye aldıklarını hatırlatan Karamemiş, “Senegal’de yılsonuna kadar 19 satış noktasına ulaştık.

Senegal, Gümrük Birliği ekvator grubu olan 15 ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla 15 ülke içerisinde gümrüksüz dolaşabiliyor. Biz de Biga Home markasıyla o bölgede yaygınlaşacağız. İkinci stratejik planda ise Senegal üzerinden Amerika’ya ihracat yapmak” bilgisini verdi. Amerika’da iştirak şirketleri bulunduğunu aktaran Karamemiş, şöyle devam etti: “Şu an Amerika ile karşılıklı bir proje üzerinde çalışıyoruz.

Bu proje devreye girdikten sonra öncelikli yatak olmak üzere Amerika’ya satış yapacağız.” Amerika’nın yatak ithalatına yüzde 26 gibi ek vergi uyguladığı için Türkiye’den yatak satışının durduğunu kaydeden Karamemiş, “Ama Senegal tarafında böyle bir ambargo yok. Dolayısıyla o kanalı oradan yürüteceğiz” dedi.

Ülkeye göre strateji belirlenecek

Amerika’da yüzde 100 kendilerine ait bir mağaza ve depoları bulunduğunu açıklayan Mustafa Karamemiş, “İlk etapta şu an aktif olan Doğtaş markamızla büyük alıcılarla iş birliği yapılarak kanalları açmaya çalışıyoruz. Görüşmeler yaparak önce görünür olup hacim oluşturacağız. Sonra markalaşma hikâyesi yazmak istiyoruz.

Ama bu çok kolay değil, sadece Kaliforniya’da dönen ticaret Türkiye’nin toplam hacmi kadar” değerlendirmesi yaptı. Öncelikle e-ticaretle bölgede olmak istediklerini kaydeden Karamemiş, Avrupa ve Rusya’da da benzer modelle ilerleyeceklerini söyledi.

Online ticaretin bulunmadığı Afrika pazarında da mağaza açarak görünür olmaya çalıştıklarını dile getiren Karamemiş, “Ülkeye göre stratejiler belirliyoruz aslında. Bir ülkede 2-3 markanın olmasından ziyade talebe göre markayı konumlandırıyoruz. Bundan sonra strateji bu şekilde ilerleyecek” dedi.

“Bu dönemler yatırım için en güçlü zaman”

Bu noktada 2024’ün kendi içinde dinamikleri bulunduğunun söyleyen Karamemiş, “Krediye erişmek maliyetli gibi bazı argümanlar işimizi zorlaştırabilir ama her zaman önümüzde duran konu zor zamanlarda yatırımların en güçlü yapılması gereken zamanlar bu zamanlar. Doğru stratejiyle şu an bu süreci yönetiyoruz” diye konuştu. Grubun yatırımlarını birkaç faz olarak anlatan Karamemiş, ilk fazda dijital yatırımının yer aldığını belirterek dijital altyapının güçlenmesi için yaklaşık 2 milyon euro’luk yatırım yapıldığını açıkladı.

İkinci olarak kapasite artırım yatırımlarına işaret eden Karamemiş, Düzce ve Biga’daki iki işletmenin de kapasite artırımına yönelik makine alım anlaşmalarını imzaladıklarını kaydetti. Sürdürülebilirlik alanında da GES yatırımı için imzaların atıldığını ileten Karamemiş, “Mart sonu itibariyle tüm süreci bitirmeyi planlıyoruz. Her iki işletmenin çatısına da güneş enerjisi panelleri yerleştirilecek ve nisan itibariyle devreye girecek” açıklamasını yaptı.

GES için yaklaşık 4. 3 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını aktaran Karamemiş, 9,5 megavatlık yatırımla her iki tesisin de enerji ihtiyacını yüzde 100 güneş enerjisi panellerinden karşılayacaklarını, fazlasını da sisteme satacaklarını belirtti. GES yatırımıyla üretim maliyetlerinde en az yüzde 18 avantaj sağlayacak olan Doğanlar Mobilya, yıl içerisinde çatı haricinde bir GES yatırımı daha planlıyor.

Bu yıl 110 mağaza daha açılacak

2023’ü yurtiçi ve yurtdışında toplam 730 satış noktasıyla kapatan Doğanlar Mobilya’nın 2023 cirosu ise 7 milyar TL. Cirosal anlamda yüzde 80’lik bir büyüme yakalayan Mobilya Grubu, 2024’te yüzde 70’lik bir büyüme hedefiyle 11,2 milyar TL gibi bir ciro planlıyor.

Döviz bazında bakıldığında yüzde 20’lik bir büyüme yaşayan grubun reel büyümesi ise yüzde 12. Bu yıl markalar bazında yurtiçi ve yurtdışı toplamında 110 mağaza açacaklarını kaydeden Karamemiş, şu ana kadar bunun 3 tanesini devreye aldıklarını ve 40 yakın anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bazı mağazaların devir şeklinde olacağını aktaran Karamemiş, bunun da kendilerine operasyonel anlamda zaman kazandırdığını söyledi. Bu anlamda yılsonu hedefine çok rahat ulaşacaklarını belirtti.

Avrupa’da satın alma fırsatları kollanıyor

İç ve dış pazarlarda satın alma arayışlarının da devam ettiğini açıklayan Mustafa Karamemiş, yurtdışında İtalya’da bir marka ile ilgilendiklerini hatırlattı. Karamemiş, “Yurt dışında marka satın alma konusu biraz uzun bir hikâye.

Dolayısıyla arka planda biz farklı bir stratejiyle bir araştırma yapıyoruz. Bize uygun, marka değeri olan şu an önümüzde 23 tane firma var. Bir tanesi zaten geçen yılın hatta 2022’nin sonlarından beri görüşme yapılan bir İtalyan markası, görüşme halen devam ediyor” dedi.

İtalya’nın hem mobilya, hem de tasarım olarak bir marka değeri olduğunu ifade eden Karamemiş, şunları söyledi: “Dolayısıyla siz ne kadar Türk mobilyacısı olarak bir İtalyan markasından daha güçlü tasarım yapsak da algıyı kırmak zor. Yüksek tasarım değeri ile konumlandığı için bu değeri hiç bir zaman kaybetmiyor. Kapasite kaybediyor, firmalar kapanıyor, mobilya ihracatı düşüyor ama marka değeri düşmüyor. Bizim de bu sarmaldan çıkabilmemiz için markaya ihtiyacımız var. Ciddi marka hamleleri yapmamız lazım.

Erciyes’in markalarını radarına aldı

TMSF bünyesinde bulunan Erciyes Anadolu Holding markalarını radara alan Doğanlar Mobilya, özellikle pazarın yüzde 60’ını oluşturan orta segmente hitap eden Bellona gibi bir markayı bünyesine katmak istiyor. Sadece marka değil endüstriyel üretim tesisiyle de ilgilenen Grup, 5 yıllık projeksiyonda yer alan sünger üretimi yatırımını satın alma şeklinde hayata geçirmek istiyor.

Bu noktada da Form Sünger’e yeşil ışık yakan Doğanlar, kapasitenin yüzde 20’lik kısmını kendi hammadde ihtiyacına, geri kalan yüzde 80’lik kapasiteyi de ihracat ve iç pazara yönlendirme planları yapıyor. Mustafa Karamemiş, “TMSF’nin satış politikasına bağlı olarak istişare yaparak karar vermek istiyoruz” diyor. 393 bin metrekare açık, 130 bin metrekare kapalı olmak üzere Düzce ve Biga’da üretim tesisi bulunan grubun yıllık üretim kapasitelerini şöyle; 380 bin adet döşeme grubu, 3 milyon 150 bin metrekare ahşap panel, 480 bin adet yatak, 168 bin modül mutfak.

“Montaj için personel bulamıyoruz”

Mobilya sektörünün temel sorunlarından birinin de ara eleman açığı olduğuna işaret eden Karamemiş, “Şu an sektörün en önemli sorunu montaj yapacak eleman bulamama. Bununla ilgili ciddi bir istihdam sorunu yaşıyoruz” dedi. Karamemiş, bu amaçla grup olarak istihdama dönük projeler başlattıklarını söyledi.