Doğanlar Mobilya, ilk yarı yılda satışlarını yüzde 83 artırdı

Brüt kâr marjını ise 2022 yılının aynı döneminde yüzde 35 iken, 2023 yılı ilk yarısında yüzde 36’ya yükseltti. Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, 6 markamızla başarılı yolculuğumuza devam ediyoruz. 2023 yılı ilk yarı yılı oldukça verimli ve gurur verici geçti.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, markalarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerimizin dinamik bir yapıya dönüşmesi için tüm süreçlerimizde değişikliklere gittik. Bu değişikliklerle yatırımlarımızın ve büyüme grafiğimizin sürdürülebilir olmasının başta yöneticilerimizden tüm çalışanlarımıza ve şirket kültürümüze kadar benimsenmesini sağladık" dedi.

“Afrika yatırımlarımızı çoğaltıyoruz”

2023 yılında hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam etiklerni kaydeden Karamemiş, “Yılın ikinci yarısında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedeflerin üzerinde bir rakam tutturmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin yanı sıra uluslararası pazardaki yerimizi güçlendirmek için; Doğtaş markamızla Almanya, Pakistan, Özbekistan ve Mairitius, Lova markamızla Azerbaycan, Kelebek markamızla ile Rusya pazarlarında satış noktalarımızla yerimizi aldık.

Ayrıca, Senegal’de kurulan BİGA Home markamızla Afrika kıtasında da yatırımlarımızı çoğaltarak devam ederken, 2023 yıl sonunda mevcut satış noktalarımıza ilave 20-25 yurt dışı satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Doğanlar Mobilya Grubu 6 markasıyla, 2023 yılının ilk yarısında toplam 681 satış noktasına ulaştı. Satış noktalarının 587’si yurtiçi, 94’ü yurtdışında yer alıyor.