Doğuş, İsviçre’deki Porsche'yi satıyor

27 Haziran 2018

KERİM ÜLKER

Türkiye’deki bazı varlıklarını vitrine koyan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, yurtdışında da satış süreci başlattı. İsviçre’nin en büyük Porsche showroomunu açan Doğuş Grubu, ülkedeki otomotiv sektöründen çıkıyor. 2007 yılında Lozan-İsviçre’de pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche tarafından yetkilendirilen, 2009’da da ülkenin en büyük Porsche Outlet’ini 23.6 milyon İsviçre Frank (23.7 milyon dolar) yatırımla kuran Doğuş Grubu, yeni bir karar aldı.

5 bin metrekarelik alana kurulu

Holding, 9 yıl önce Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. arasında kurulan D-Auto SA’nın tamamını satmak için görüşmelere başladı. İsviçre’deki şirketin sermayesi 11.7 milyon Frank yani yaklaşık 12 milyon dolar.

5 bin metrekarelik alana kurulan ve yaklaşık 40 çalışanı olan Porsche Outlet’i, 2015’te 361 adetlik satış gerçekleştirmişti.