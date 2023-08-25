Doğuş Otomotiv’den hisse satış kararı

Doğuş Otomotiv KAP'a geri alınan paylarının kısmi satımı ile ilgili açıklama yaptı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz tarafından geri satın alınan payların içinden; şirket sermayesinin % 7’sini temsil eden 15.400.000 adedinin, 262,50 TL / adet fiyat üzerinden % 79,77’si kurumsal yabancı yatırımcılara olmak üzere Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle satışı gerçekleştirilmiştir.