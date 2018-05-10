Doğuş'un Maslak'taki arazisini Güriş aldı

10 Mayıs 2018

Doğuş Grubu’na ait satışa çıkartılan Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki arazisinin kimin alacağı son dönemde oldukça merak uyandırmıştı.

2500 metrekarelik arazinin yeni sahibi enerji, inşaat, endüstri, turizm ve sanayi alanlarında 1958 yılından beri Türkiye’de hizmet veren GÜRİŞ Holding oldu. Satın alma ile ilgili rakam henüz paylaşılmadı.

GÜRİŞ Holding bugüne kadar baraj, termik santral, hastane, okul, metro, tünel inşaatları yaptı.

Bunun yanında çelik imalatları, otel, madencilik ve rüzgar, jeotermal, hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir enerji santralleri yapımı ve işletmeciliği gibi birçok konuda faaliyet gösteriyor.