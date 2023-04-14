DOSAB’da ‘Levent Eski’ dönemi

Kenan SERTALP

Bölgenin önemli sanayicilerinin katıldığı ve tek listenin olduğu genel kurulda Levent Eski, oybirliğiyle DOSAB Başkanı seçildi. Konuşmasında katılımcılık ve şeffaflık vurgusu yapan Levent Eski, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini anlattı. Kasada 420 milyon lira ile devraldıklarını belirten Eski, 2023 bütçesinin ise 700 milyon lira olduğunu, gelirlerinin yatırımlarını tamamlayacak düzeyde olduğunu belirtti.

DOSAB’ı bulunduğu noktadan daha ileri taşımak için imkânları seferber edeceğinin altını çizen Başkan Levent Eski "İki dönemdir yapılan çalışmaların DOSAB’a büyük değerler kattığı görünüyor. 2017 yılından bu yana başkan vekili olarak edindiğim tecrübeler ışığında DOSAB’ı çok daha ileriye taşıyacağız’’ dedi.