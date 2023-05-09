Drone ile kıtalar arası teslimat gerçekleşti

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre İstanbul boğazında Çubuklu ve Emirgan arasında gerçekleştirilen uçuş, kısa sürede başarıyla tamamlandı.

2020 yılından bu yana otonom yatırımlarına hız veren Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezi, akıllı kargo dolapları, kontrol sende uygulaması sonrası drone taşımacılığı alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye başladı.

Geçen ay Ankara’da ilk uçuşunu gerçekleştiren şirket, bu uçuşunda ise İstanbul Boğazı’nın üzerinden geçti.

Tam otonom kargo dolapları ile entegre sistem

Yurtiçi Kargo tarafından kullanılan ve yerli bir firma olan DeliveryOne tarafından üretilen kargo İHA sistemi, kendine ait akıllı kargo dolapları ile entegre çalışıyor. Bu sistemde kurye, hızlı gitmesini istediği gönderiyi İHA dolabına yüklüyor ve akıllı ekranlardan uçuşun gerçekleştirileceği diğer dolabı seçiyor.

Dolaba yüklenen kargo, dolabın içindeki sistemler sayesinde ölçülüyor ve dolabın en üstünde yer alan İHA pistine yükseltiliyor. Dolaplar arasında uçuş gerçekleştiren İHA, iş emrini alır almaz dolaba gelip kargoyu otonom bir şekilde teslim alıp, dakikalar içerisinde diğer konuma teslimatı gerçekleştiriyor.

"Otonom yatırımların bu kadarla sınırlı kalmayacak"

Açıklamada, Çubuklu-Emirgan arasında gerçekleştirilen test uçuşu hakkındaki görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, otonom yatırımların bu kadarla sınırlı kalmayacağını, tüm süreci otonom araçlarla gerçekleştirebilecekleri senaryolar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Gönderilerin müşterilerimizin deposundan alındığı noktadan, alıcıya teslim edildiği noktaya kadar tüm süreci tam otomasyon sistemi içine almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsansız hava araçları konusunda yatırımlarımızı sürdürürken bir yandan da insansız kara araçları ile ilgili de çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Daha önce çok yakında Yurtiçi Kargo logolu insansız hava araçlarımızı göklerde görmeye başlayacağımızı ifade etmiştik.

Artık kargo dronemiz gerekli izinler sonrasında hizmet verebilir noktaya geldi. Şimdi de çok yakında insansız kara araçlarımızı hatta robot muhaberatlarımızı görmeye başlayacağınızı iddia diyoruz. Çok yakında bu teknolojiyi kargo sektörüne kazandıracağız. Tüm süreci dijitalleştirmek ve karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarımızı büyük bir özenle ilerletiyoruz."

"Elektrikli araç sayımızı her geçen gün artırıyoruz"

Otonom teknolojiler dışında elektrikli kargo dağıtım araçlarına da yatırım yaptıklarını dile getiren Fahrettin Hamzaoğlu, "Şu anda Türkiye’nin en büyük elektrikli kargo dağıtım filosuna sahibiz. Sahada şehir içlerinde vatandaşlarımıza hizmet veren yaklaşık 300 elektrikli aracımız var ve her gün on binlerce kargo, bu araçlar sayesinde alıcılarına teslim ediliyor.

Elektrikli araçları hem menzilleri, hem de yük taşıma kabiliyetleri nedeniyle şehir içi operasyonlarında kullanıyoruz. Bu konudaki hedefimiz de teknolojinin ilerlemesi ve imkân vermesi ile birlikte yavaş yavaş şehirlerarası operasyonlarımızda da elektrikli araçları kullanmaya başlamak istiyoruz. İlerleyen yıllarda otobanlarımızda da Yurtiçi Kargo logolu elektrikli kargo araçlarımızı göreceğiz." açıklamasında bulundu.