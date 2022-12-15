Dronmarket, Export Gateway to Afrika'da yer alacak

Türk firmalarının, bugün 100 milyar dolara ulaşan Afrika pazarındaki iş insanları ile yeni ticari bağlantılar kurmalarına ve iş anlaşmaları yapmalarına fırsat sunan Export Gateway to Afrika, 17-19 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarda standı ile yerini alacak Türkiye’nin ilk dron teknolojileri platformu Dronmarket, ziyaretçilere hem Agrotod Otonom Dümenle Sistemini, hem de tarım dronlarını tanıtacak.

Dronmarket Genel Müdür Serhan Yaldız, “Afrika, dünyadaki küresel değişim fırsatlarından yararlanarak bugün 100 milyar dolarlık bir pazar haline geldi ve son dönemde daralan Avrupa pazarı karşısında Türk firmalar için önemli bir ihracat noktası oldu. Dronmarket olarak bizim de önem verdiğimiz, yeni iş anlaşmaları yapmak istediğimiz bir Pazar Afrika. Bu yüzden Export Gateway to Afrika’da yer almaktan dolayı mutluyuz. Fuarda ziyaretçilere tarım dronlarımızın yanı sıra, Agrotod yani Otomom Dümenleme Sistemimizi tanıtacağız. Otonom Dümenleme Teknolojisi, sürücünün traktör veya kendi yürür tarım makinalarını daha önce belirlenen rotada hareket edebilmesini sağlayabileceği özel bir sistem. Günümüzde ekim, ilaçlama ve gübrelemede sağladığı faydalar ile tarımda en yaygın kullanılan otonom sistemler olan AGROTOD’un gelecekte daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz” dedi.