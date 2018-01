Duayen kağıtçının oğlu online kartpostal satıyor

05 Ocak 2018

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL - Kağıt ürünleri ve kırtasiye eksenine odaklanan genç girişim Kagito. com, özel tasarım kırtasiye ürünleri üretiyor. Günümüzde kullanımı unutulmaya yüz tutmuş kartpostal geleneğini yeniden canlandırmak isteyen Kagito.com askerlere özel hazırladığı kartpostallarla büyüyor. Girişim, sadece online satış yapıyor. Kağıtla yaratıcı tasarımın buluşabileceği her zeminde olmayı hedefl eyen Kagito.com’un, 8 kişilik ekibi bulunuyor.

Avrupa’nın sayılı lüks kağıt işleme kapasitelerinden birine sahip Anıl Kağıt’ın ikinci kuşak yöneticisi Halil Cem Köroğlu, Türkiye’de lüks kağıtlarla üretilen tasarım kırtasiye ürünlerinde boşluk görerek, kendi ürettikleri lüks kağıdı tasarımla birleştirdi.

Sanatçılardan oluşan ekip

Heykeltıraş Gözde Can Köroğlu kreatif direktörü olurken, Türkiye’nin önemli Reggea dj’lerinden Gencer Arabacı da girişimin e-ticaret danışmanlığını yapıyor. Makine ve hammadde ile birlikte 400 bin TL’lik yatırım değeri olan girişim, orta vadede yatırımlarına devam ederek, mağazalaşmayı hedefl iyor. Her geçen gün ziyaretçi sayısını yüzde 50’den fazla artan girişim, özellikle kadınların ilgi gösterdiği için kadınlara yönelik daha çok ürün geliştirmeyi planlıyor. Halil Cem Köroğlu, üretilen özel tasarım kırtasiye ürünlerinin satışının yanı sıra kartpostal gönderiminde özel bir hizmet verdiklerini belirtti. Sitede bulunan 70 çeşit tebrik kartları arasında Yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü ve birçok özel gün için konsept ürün hazırladıklarını kaydeden Cem Köroğlu, “Özel günlerin yanı sıra geçmiş olsun, iş tebriği gibi dilek ve temenni içeren kartlar da mevcut. Ayrıca Türkiye’de tek olarak hizmet verdiğimiz asker kartlarımız da müşterilerimiz tarafından rağbet gören ürünlerimizden. Önceden böyle bir arzın olmamasından kaynaklı olabilir, her kesiminden askerdeki yakınlarına kartpostal siparişi almaktayız. Böyle bir talebi yakalamış olmaktan da ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

İlk sipariş Van'dan

Köroğlu, “Niş bir segment olan özel tasarım kağıt ürünleri satıyoruz dediğinizde ilk siparişimizi İstanbul, Ankara veya İzmir’den almamızı bekleyebilirsiniz ancak biz ilk siparişimizi Van’dan aldık” diyerek, bu durumun aslında yakalamış oldukları segmentteki ihtiyacı göz önüne koyduğunu kaydetti.