Dubai Islamic Bank, TOM Şirketler Grubu’na ortak oluyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankacılık gruplarından biri olan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB), T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.'yi de bünyesinde barındıran TOM Şirketler Grubu'nun azınlık hissedarı oluyor. TOM Şirketler Grubu; Türkiye'nin Dijital Lisanslı İlk Perakende Bankası T.O.M. Katılım Bankası A.Ş., Türkiye'nin müşteri tabanını en hızlı büyüten lisanslı e-para şirketi TOM Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yenilikçi dijital ürünler geliştirme konusunda uzman lisanslı finansman şirketi TOM Finansman A.Ş. iştiraklerinden oluşuyor.

DIB'nin pazara giriş stratejisi, dijital alanda kurulmuş entegre, kapsamlı bir finansal hizmetler grubu olan TOM Şirketler Grubu'nun önemli bir azınlık hissesinin satın alınmasından oluşuyor. DIB, 12 ay içinde hisse oranını %25'e çıkarma opsiyonuyla birlikte TOM Şirketler Grubu'nun %20 hissesinin sahibi olacak.

TOM Şirketler Grubu, yeni ortağı DIB ile birlikte, dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektöründe bölgesel olarak bir lider haline gelmeyi ve Türkiye'de dijital finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırarak finansal katılımı teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu anlaşma, DIB'nin Türkiye'nin finansal sistemine güveninin açık bir göstergesi olarak Türkiye'de hızla büyüyen dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektörüne adım atmak için cazip bir fırsatı temsil ediyor. DIB, Türkiye finans piyasasının cazip ve sağlam uzun vadeli makroekonomik temelleri nedeniyle uzun süredir Türkiye'nin, özellikle bir katılım bankası için, orta ve uzun vadede ilgi çekici bir yatırım merkezi olduğu görüşünü savunuyor. Türkiye'nin güçlü makro-ekonomik temellerine ek olarak, bankacılık sektörünün COVID sonrası etkileyici bir büyüme kaydetmesi de DIB nin pazara girmesinde motive edici bir faktör olarak dikkat çekiyor.

"Türkiye büyüme stratejimizde çok önemli bir yere sahip"

DIB Group CEO'su Dr. Adnan Chilwan ortaklıkla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Büyüme hedeflerimizin merkezinde, bankanın değişen sektör dinamikleri karşısında kazanma stratejilerini etkin bir şekilde formüle etme becerisi yer alıyor. Dijital bir finans grubuna yatırım yaparak Türk bankacılık sektörüne girişimiz, sürekli gelişen bir pazar ortamına yönelik dinamik yaklaşımımızı temsil ediyor. Türkiye ve diğer pazarlardaki dijital bankacılık ve bankacılık dışı segmentler de dahil olmak üzere topluma finansal hizmetler sağlama çabalarımızı artıracak bu anlaşmanın, diğer önemli stratejik pazarlarda daha fazla girişim için zemin hazırlayacağına inanıyoruz. GCC bölgesinin en büyük kredi kuruluşlarından biri olarak 15 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. TOM Şirketler Grubu’na yaptığımız bu yatırım, ülkeye ve özellikle de bireysel bankacılık sektörüne olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Pazar dinamikleri, dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektöründe öngördüğümüz fırsatlar göz önüne alındığında, Türkiye büyüme stratejimizde çok önemli bir yere sahip. TOM Şirketler Grubu ile kurduğumuz bu ortaklığın sadece karşılıklı fayda sağlamakla kalmayacağına, aynı zamanda hem BAE hem de Türkiye arasındaki ekonomik bağları derinleştirirerek yeni fırsatların ortaya çıkmasına da yardımcı olacağına inanıyoruz."

TOM Şirketler Grubu CEO'su Onur Özkan ise şunları söyledi: “TOM Şirketler Grubu’nun yolculuğunun henüz başında yaptığımız bu cesaret verici ortaklık, grubumuzun müşterilerine uygun fiyatlı finansal hizmetler sağlama misyonuyla doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Aydın Grubu çatısı altında kurulan TOM Şirketler Grubu ile finansal hizmetlere erişimi artırıp, kapsayıcılığı geleneksel bankacılık sisteminin ötesinde yaygınlaştırmayı ve dijital katılım bankacılığında bölgesel ve küresel bir lider haline getirmeyi umuyoruz. DIB'nin, Türkiye'nin potansiyelini ve TOM Şirketler Grubu'nun büyümesine katkıda bulunan geniş ekibimizi görerek, dijital bankacılık alanındaki ilk girişimlerimize ilgi göstermesi, bizim için gurur verici. Küresel ölçekte lider ve yenilikçi bir dijital banka olma vizyonumuzla uyumlu olarak bu alanda daha fazla yatırım yapma konusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.”

Türkiye'deki en büyük perakende ekosistemlerinden biri

Aydın Grup, dört ana şirketi aracılığıyla Türkiye'deki en büyük perakende ekosistemlerinden birini temsil ediyor. Dijital bankaların getirilerinin ve değerlemelerinin temel itici gücü olan müşteri kazanımı konusunda önemli bir birikime sahip olan Aydın Grup'un müşteri ayak izinden yararlanma becerisi, TOM Şirketler Grubu'nun başarısı üzerinde önemli etkiye sahip.

İşlem için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve BAE'deki düzenleyici makamlar tarafından gerekli izinler alınmış olup, Türkiye Rekabet Kurumu (Rekabet Kurumu) onayının ardından işlem resmiyet kazanacak.