"Dünyada cinsiyet eşitliği alanında gerileme yaşanıyor"

Avon, kadınların güvenliklerine yönelik hissettiklerini ve yaşadığı tecrübeleri araştırdığı Küresel İlerleme Raporu’nun 2024 sonuçlarını açıkladı. 7 ülkede 7 bin kadınla yapılan anket çalışmalarını değerlendirerek hazırlanan Kadınlar için Küresel İlerleme Raporu 2024; cinsiyet eşitliği alanında ücret, fırsat ve karar alma süreçleri gibi kritik konularda gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

Ücret ve fırsatlarda gerileme yaşandı

Rapor, ücret farklılıklarının ve fırsat eşitliğinin önemli sorunlar arasında olmaya devam ettiğini düşünen kadınların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Anket sonuçları, cinsiyet eşitliğinin kendi işlerini kurmalarının önünde bir engel olduğunu düşünen kadınların oranının yüzde 14’ten yüzde 20’ye yükseldiğine işaret ediyor.

10 kadından 9’u fırsat eşitliğine inanmıyor

Ankete katılan kadınların yaklaşık yüzde 90'ı cinsiyet kalıplarının fırsat eşitliğinin önünde bir engel olduğunu söyleyerek toplumsal önyargılarla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Araştırma, cinsiyet kalıplarının fırsat eşitliğinin önünde bir engel olduğunu düşünen kadın sayısının artarak 10’da 9’a ulaştığına işaret ediyor. Veriler ayrıca, kadınların üçte birinden fazlasının (yüzde 35) cinsiyetleri nedeniyle işyerinde kendilerini 'rahatsız', yüzde 17'sinin kendilerini 'güvensiz', yüzde 16'sının ise 'taciz edilmiş' hissettiğini ortaya koyuyor.

Kadınların yüzde 72’si tek başına yürürken güvende hissetmiyor

Rapora göre kadınların önemli bir kısmı kamusal alanlarda ve hatta işyerinde kendini güvende hissetmiyor. Anket, kadınların neredeyse dörtte üçünün (yüzde 72) akşamları dışarıda tek başlarına yürürken/egzersiz yaparken, yüzde 43'ünün toplu taşıma araçlarında ve yüzde 55'inin ise taksiye tek başlarına binerken kendilerini güvende hissetmediğini vurguluyor.

İşyeri, kadınlar için güvenli bir sığınak olabiliyor

Ankete katılan birçok kadın güvenlik endişelerine rağmen aile içi şiddet konusunda iş yerini güvenli buluyor. Kadınların güvenlik hislerine odaklanan rapor, kadınların yüzde 43’ünün işyerini, evdeki her türlü çatışma veya istismardan uzak bir sığınak veya güvenli bir alan olarak gördüğüne dikkati çekiyor.

“Rapor dayanışmayı teşvik ediyor ve kadınlara umut veriyor”

Hazırlanan bu raporun dünyanın birçok yerinden kadınların karşılaştığı zorlukları mercek altına aldığını ve çözüme yönelik adımların yetersizliğini acı bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten Avon Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Orkun Gül sözlerine şu şekilde devam etti; “Kadınların çoğunun evde, işyerinde, sokakta veya parkta uğradığı cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kendini güvende hissetmediğini, üstelik bu ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda kaydedilen kazanımlarda bir gerileme yaşandığını açık bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda toplum olarak yapmamız gereken, kadınların ekonomiye katılarak tam potansiyellerine ulaşmalarına destek olmaktır. Biz Avon olarak kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik ederek ve yeni fırsatların önünü açarak, kadınların cinsiyet eşitliğine ve ekonomik özgürlüğe sahip olduğu bir dünya yaratmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu amaçla hazırladığımız raporumuz, dayanışmayı teşvik ederken kadınlara umut vermeyi hedefliyor.”