Dünyada yaşamı sürdürmenin anahtarı temiz enerji

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

"Türkiye’de temiz enerjiye yönelik yatırımlar son yıllarda büyük artış gösteriyor. Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 2022 yılında 104 bin MW iken, 2023 yılında yüzde 2.2’lik artışla 106.3 bin MW’a ilerledi. Aynı dönemde temiz enerji kurulu gücündeki artış yüzde 8.5’luk artışla 24.6 bin MW’tan, 26.7 bin MW’a yükseldi. Güneş enerjisindeki kurulu güç 9.6 bin MW’den yüzde 17.3’lük artışla 11.2 bin MW’ye yükseldi ve tüm enerji türleri arasında kurulu gücü en çok artan enerji türü oldu. Rüzgâr enerjisindeki kurulu gücümüz 11.7 bin MW olurken, biyokütle 2 bin MW’ı aştı. Jeotermal enerjide kurulu gücümüz 1.7 bin MW oldu.

Sektör Çandarlı Limanı’nı talep ediyor

Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle kaynakları değerlendirildiğinde İzmir, hepsinin üretiminde ilk beş kentimiz arasında yer alıyor. Rüzgâr enerjisi üretiminde yaklaşık yüzde 20’lik paya sahip İzmir, aynı zamanda temiz enerji ekipmanları üretiminde ve hizmetlerinde ülkemizde lider konumda. Türkiye’nin temiz enerjide başkenti konumundaki İzmir, Akdeniz havzasında temiz enerji ekipmanları üretiminde ve hizmetlerinde merkez olma potansiyeline sahip. İzmir’in kuzeyinde temiz enerji ile ilgili bir kümelenmeyi sağlayacak altyapı mevcut. Sektör, denizüstü rüzgâr enerji üretimi için Çandarlı Limanı’nı talep ediyor. Hükümetimizin açıkladığı Ulusal Enerji Eylem Planı’na göre Türkiye’nin rüzgâr enerji kurulu günü 2035 yılında 29 bin 600 MW’ye yükselecek. Bu kapasitenin 5 bin MW’lık dilimini denizüstü rüzgâr enerjisi oluşturacak. Bu rakam Türkiye’de keşfi yapılmış potansiyelin sadece 15’te biri. Geleceğin yatırımı olan denizüstü rüzgâr enerjisi yatırımlarını doğru finansman modelleriyle desteklediğimiz takdirde 2050 yılı için ortaya konulan 30 bin MW Denizüstü Rüzgâr Enerji Santralleri (DRES) kurulu gücüne ulaşabiliriz.

Sektörü tek çatı altında toplamak istiyoruz Çandarlı Limanı’nın “Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Üretim Bölgesi” ilan edilmesi, Türkiye’nin geleceği için hayati öneme sahip. Altyapı çalışmaları tamamlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, temiz enerji yatırımcılarını öncelikli olarak davet ediyor. EİB olarak biz de Temiz Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliği’ni bölgemize kazandırmak ve sektörü tek çatı altında toplamak istiyoruz. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe bir ihracatçı birliği bulunmuyor, bu nedenle biz de çalışmalarımızı başlattık. Amacımız şu anda dağınık vaziyette olan üreticileri aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağlamak. İzmir Kalkınma Ajansı’nın Ege Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin faydalanıcısı olduğu BEST For Energy Projesi kapsamında 150 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen son çalışmada, çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 67’sinin ihracat yaptığı, yüzde 90’ının son iki yılda gelirlerini artırmayı başardığı ve yüzde 83’ünün son iki yılda kârlılıklarını artırmayı başardığı sonucuna varıldı.

Temiz enerji için ihracatçı birliği kurulacak

Sektörden gelen Temiz Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliği kurulması için çabalarımız sürecek. Kurulması planlanan ihracatçı birliği, Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen uluslararası sermaye için de bir referans noktası olacak. Ege Bölgesi’nde sektörde önce kule yapımına başlandı, sonrasında rüzgâr türbin kanatları ile motorları üretilmeye başlandı. Türkiye’de artık yüzde 100 yerli rüzgâr türbinleri yapılacak. Bu alanda ciddi bir teknoloji ve Ar-Ge de gelişiyor. EİB bünyesinde sera gazı emisyonlarımızı daha etkin yönetmek ve iklim değişikliğinin fiziksel etkilerine uyum sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Strateji ve Sürdürülebilirlik Komitemiz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyor. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimizin öncelikli başlıklarından birisi sürdürülebilirlik. Her sektörümüz Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Sürdürülebilirlik Ur-Ge Projelerini devam ettiriyor. Amacımız, çevreye duyarlı üretim yaparak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Dünyada yaşamın devamının anahtarının temiz enerji olduğuna inanıyoruz."