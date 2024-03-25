Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu, THY kaçıncı sırada?
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) 62 küresel havacılık şirketi sıralamasında iki sıra birden yükseldi ve dünyanın en değerli 8. havayolu şirketi oldu.
Campanies Marcet Cap dünyanın en değerli hava yolu şirketlerini açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sıralamayı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. THY, dünyanın en değerli 8.havayolu oldu.THY'yi büyüten sizlere ve THY ailesine teşekkür ederiz" diye yazdı.
Campanies Marcet Cap'in sıralamasına göre dünyanın en değerli 10 havayolu şirketi şöyle:
1- Ryanair - İrlanda
Piyasa değeri: 33,21 milyar dolar
2- Delta Air Lines - ABD
Piyasa değeri: 29,32 milyar dolar
3- Southwest Airlines - ABD
Piyasa değeri: 16,97 milyar dolar
4- United Airlines Holdings - ABD
Piyasa değeri: 15,24 milyar dolar
5- InterGlobe Aviation - Hindistan
Piyasa değeri: 15,18 milyar dolar
6- Air China - Çin
Piyasa değeri: 14,22 milyar dolar
7- Singapore Airlines - Singapur
Piyasa değeri: 14,09 milyar dolar
8- Türk Hava Yolları - Türkiye
Piyasa değeri: 12,53 milyar dolar
9- China Southern Airlines - Çin
Piyasa değeri: 12,28 milyar dolar
10- International Consolidated Airlines - İspanya
Piyasa değeri: 10,48 milyar dolar