Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu, THY kaçıncı sırada?

Campanies Marcet Cap dünyanın en değerli hava yolu şirketlerini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sıralamayı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. THY, dünyanın en değerli 8.havayolu oldu.THY'yi büyüten sizlere ve THY ailesine teşekkür ederiz" diye yazdı.

Campanies Marcet Cap'in sıralamasına göre dünyanın en değerli 10 havayolu şirketi şöyle:

1- Ryanair - İrlanda

Piyasa değeri: 33,21 milyar dolar

2- Delta Air Lines - ABD

Piyasa değeri: 29,32 milyar dolar

3- Southwest Airlines - ABD

Piyasa değeri: 16,97 milyar dolar

4- United Airlines Holdings - ABD

Piyasa değeri: 15,24 milyar dolar

5- InterGlobe Aviation - Hindistan

Piyasa değeri: 15,18 milyar dolar

6- Air China - Çin

Piyasa değeri: 14,22 milyar dolar

7- Singapore Airlines - Singapur

Piyasa değeri: 14,09 milyar dolar

8- Türk Hava Yolları - Türkiye

Piyasa değeri: 12,53 milyar dolar

9- China Southern Airlines - Çin

Piyasa değeri: 12,28 milyar dolar

10- International Consolidated Airlines - İspanya

Piyasa değeri: 10,48 milyar dolar